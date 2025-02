Gli azzurri del ct Pozzecco sono già qualificati ma la gara è valida per accedere agli Europei in programma dal 27 agosto al 14 settembre tra Lettonia, Polonia, Finlandia e Cipro. La città “neroarancio” si prepara all’accoglienza

La“finestra” di febbraio, l’ultima del ciclo delle qualificazioni agli EuroBasket 2025, sarà aperta anche sullo Stretto. Due le gare in programma: la prima contro la Turchia il prossimo giovedì 20 febbraio a Istanbul e la seconda contro l’Ungheria, il prossimo 23 febbraio a Reggio Calabria alle ore 20.30.

L'Italbasket del ct Gianmarco Pozzecco si è già qualificata con tre gare di anticipo, avendo già inanellato tre vittorie tra febbraio e novembre 2024 che le garantiscono l'accesso matematico. Dunque giocherà più che mai serena ma non meno determinata a vincere contro due squadre avversarie che ha già battuto all’andata. L'Ungheria, ancora in corsa per la qualificazione, sconfitta a Szombathely con il risultato di 62-83, e la Turchia con il risultato di 87-80.

Sarà importante vincere le due gare per il ranking Fiba in vista del sorteggio dei gironi del Campionato europeo, in programma dal 27 agosto al 14 settembre prossimi, tra Lettonia, Polonia, Finlandia e Cipro.

Gli azzurri dell’Italbasket arriveranno, dunque, in riva allo Stretto, dopo aver affrontato giovedì 20 febbraio la Turchia al Basketbol Gelisim Merkezi, il vecchio Abdi Ipekci divenuto ora sede e centro di sviluppo della Federazione turca oltre che casa dell’Efes e del Galatasaray. Si inizierà alle 20.30 ora locale, ore 18.30 italiane.

«Bentrovata Reggio Calabria, terra di pallacanestro: dove l'Azzurro è sempre di casa. Maggio 1987, novembre 1994, febbraio 1999, agosto 2004: 21 anni dopo, la Nazionale torna a Reggio Calabria. Ci vediamo tra una settimana al PalaCalafiore! #Italbasket | #EuroBasketI », è quanto si legge sul profilo Instagram della Nazionale.

Il miglior basket italiano dunque (ri)approda a Reggio, terra neroarancio e città la cui reputazione cestistica la precede.

