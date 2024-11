Il giorno del derby: la Calabria del calcio è pronta a vivere Reggina-Cosenza, valevole per l’ottava giornata del campionato di Serie B. Quasi quindicimila le presenze attese al Granillo, amaranto e rossoblù vogliono i tre punti. Gara visibile su Sky, Dazn e Helbiz Live.

Qui Reggina – Inzaghi: «Regaliamo la vittoria ai tifosi»

Inzaghi dovrà fare a meno del solo Joel Obi: l’ex Chievo, infortunato dal pre campionato, non ha ancora recuperato. Per il resto tutti abili e arruolabili per l’allenatore della Reggina. Due i dubbi: ballottaggio Pierozzi-Camporese (con quest’ultimo in campo Cionek agirebbe da terzino), Hernani-Crisetig. Santander a gara in corso

Reggina (4-3.3): Colombi; Pierozzi, Cionek, Gagliolo, Di Chiara; Crisetig, Fabbian, Majer; Rivas, Menez, Canotto. Allenatore: Filippo Inzaghi. A disp.: Ravaglia, Bouah, Camporese, Giraudo, Loiacono, Hernani, Lombardi, Liotti, Cicerelli, Gori, Ricci, Santander. All.: Inzaghi

Indisponibile: Obi

Qui Cosenza – Dionigi: «Daremo il massimo»

Nelle convocazioni che ha effettuato Dionigi non compaiono gli infortunati Vaisenen e Florenzi. Restano fuori dalla lista anche Kongolo e a sorpresa anche Nasti. In attacco, allora, Larrivey dovrebbe tornare dal 1′, con Butic che lo insidia. A centrocampo attenzione a Vallocchia e al 4-3-3, ma non va scartato a priori il 4-2-3-1. Dionigi potrebbe infatti schierare D’Urso, Merola e Brignola tutti dal 1′ e non solo due di questi tre. Il reparto mediano, ad ogni modo, sarà completato da Voca quale vertice basso e Brescianini. Con Rigione uno tra Venturi o Meroni nel ruolo di centrale. A destra toccherà a Rispoli, a sinistra sgropperà uno tra Martino, molto apprezzato col Como, e Panico.

Cosenza (4-3-3): Matosevic; Rispoli, Rigione, Meroni, Panico; Vallocchia, Voca, Brescianini; Brignola, Larrivey, D’Urso. A disp.: Marson, Venturi, Martino, Camigliano, Gozzi, Calò, Sidibe, Kornvig, Arioli, Butic, Zilli, La Vardera, Merola. All.: Dionigi

Indisponibili: Vaisanen, Florenzi, Kongolo, Nasti