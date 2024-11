Il mondo del calcio piange uno dei protagonisti più amati e sanguigni. Gianni Di Marzio ha raggiunto il suo amato Diego Armando Maradona (foto a sinistra) in cielo. Fu il primo a vederlo giocare in Argentina. Il primo a dire di averlo scoperto e a segnalarlo al presidente del Napoli Corrado Ferlaino. La notizia è stata data su Twitter dal figlio Gianluca, che proprio lo scorso 8 gennaio aveva festeggiato gli 82 anni del papà.

Ma Gianni Di Marzio era altro. Incarnava un calcio che oggi non esiste più, apparteneva ad un’altra era, ad uno spaccato dove l’odore del fango si mischiava alla passione per il pallone in quanto tale. Allenatore, direttore sportivo, direttore generale, osservatore. Chi lavora in un mondo oggi avvelenato dal denaro e dalla brama di vittorie, lo ha incrociato per forza. Ha condotto il Catanzaro in Serie A, ha allenato Palanca e vinto l’ambito “Seminatore d’Oro”. Ha regalato il campionato più bello della sua ultra centenaria storia sportiva alla città di Cosenza, un sogno Serie B culminato con una promozione che mai avrà eguali. L’unico a superare il campanile e a saltare da una panchina all’altra con i medesimi risultati.