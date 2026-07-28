E’ Roberto Mancini il nuovo commissario tecnico della Nazionale italiana. Lo ha annunciato poco dopo le 13 il presidente della Figc Giovanni Malagò nel corso del consiglio federale che si sta svolgendo a Roma

Nuovo direttore tecnico degli azzurri sarà Claudio Ranieri.

Ha vinto gli Europei nel 2024

Quello di Roberto Mancini sulla panchina azzurra è un ritorno, il tecnico jesino ha infatti condotto l’Italia alla vittoria negli Europei 2024, prima di cedere alle lusinghe del calcio arabo ed emigrare negli Emirati per un ingaggio di 35 milioni di euro.

I presidenti di Serie A chiedevano invece che la panchina azzurra andasse ad Antonio Conte, ma Malagò, dopo la pessima figura rimediata con la coppa Maldini-Leonardo e la proposta di assegnare il ruolo di ct ad Andrea Pirlo

L’ipotesi Pirlo è naufragata nel giro di poche ore dopo che sono stati resi noti i contatti dell’ex di Milan e Juve con una società di scommesse russe per la quale ha fatto da testimonial. La rinuncia di Pirlo ha portato alle dimissioni di Maldini e Leonardo, il primo nominato direttore tecnico, il secondo advisor.

l nome di Roberto Mancini torna al centro del dibattito per la panchina della Nazionale italiana, riaprendo una discussione mai davvero sopita sul valore e l’eredità del suo ciclo azzurro. Da un lato resta indelebile il capolavoro di Euro 2020 e il record storico di imbattibilità; dall’altro pesano come macigni le ombre di una duplice ferita che ha segnato profondamente il calcio nostrano. Continua a leggere su La Capitale.