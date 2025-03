Il tecnico del club tirrenico commenta il 3-2 dei suoi in trasferta: «Abbiamo aspettato il momento giusto per concretizzare una notevole mole di gioco»

Colpaccio di fondamentale importanza per la Paolana che sbanca il campo del Bocale e torna vittoriosa per 2-3 in occasione del ventitreesimo turno del campionato di Eccellenza. Tre punti preziosi perché permettono al club tirrenico non solo di riprendersi il secondo posto in classifica, ma anche di accorciare in vetta dal momento che la Vigor Lamezia adesso è a sole cinque lunghezze.

Primo tempo splendido per i ragazzi di mister Andreoli che trovano il doppio vantaggio targato interamente Attilio Angotti. All'alba della ripresa arriva anche il tris a curo di Santangelo e che sembrava aver chiuso la partita, ma i locali reagiscono e accorciano prima con Sanchez e poi con Romano, ma è troppo tardi.

Le parole di mister Andreoli

Un successo che vale oro e ne è consapevole il tecnico Angelo Andreoli nelle dichiarazioni post gara: «Sapevamo di affrontare una squadra forte e che veniva da una serie di prestazioni positive. Settimana scorsa è uscita sconfitta da Lamezia ma ha fatto una gran partita. Temevamo il Bocale perché sotto questo punto di vista era in salute e poteva crearci difficoltà. La bravura nostra però è stata quella di non aver avuto fretta e di aver aspettato il momento giusto per capitalizzare una notevole mole di gioco».

E ancora: «Peccato perché se avessimo raccolto l'occasione del quarto gol sarebbe finita lì, invece c'è stata la reazione del Bocale. Nel complesso però credo che il risultato sia giusto, forse avremmo meritato anche qualcosa in più. la cosa importante erano comunque i tre punti raccolti su un campo difficile».