Match clou: Palmi-Gallico Catona e Corigliano-Vibonese

VIBO VALENTIA - E' sempre più infuocato il campionato di Eccellenza. In campo la 12^ giornata. La sfida a distanza tra Palmese e Vibonese continua. Un turno che potrebbe avvantaggiare i rossoblù di Vibo attesi sul campo del Corigliano. Sarà scontro al vertice, invece, tra i neroverdi di Palmi ed il Gallico Catona, prima e seconda forza del torneo. I ragazzi di Di Maria tifano per il pareggio. Un risultato che gli permetterebbe, in caso di successo a Corigliano, di rosicchiare due punti in classifica ad entrambe.

Questo il programma completo delle partite:

Brancaleone-Bocale

Corigliano-Vibonese

Cutro-Taurianovese

Guardavalle-Paolana

Palmese-Gallico Catona

Sambiase-Castrovillari

Scalea-Acri

Sersale-Isola Capo Rizzuto



CLASSIFICA:

Palmese 30

Gallico Catona 24

Isola Capo Rizzuto 23

Vibonese 21

Cutro 21

Acri 17

Scalea 16

Castrovillari 14

Paolana 13

Brancaleone 11

Taurianovese 11

Sersale 10

Bocale 8

Corigliano Schiavonea 8

Guardavalle 8

Sambiase 8