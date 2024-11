I biancoverdi saranno impegnati domenica al "Guido D'Ippolito" nel match d'andata. Il prossimo 2 giugno è invece in programma il ritorno in Puglia. Ecco tutte le sfide del primo turno e le designazioni arbitrali

Ventotto formazioni per sette posti in palio nella Serie D 2024/2025: al via oggi con l’anticipo Costa D’Amalfi-San Cataldo (ore 16.30) l’andata del primo turno dei playoff nazionali tra le vincenti dei play off dei campionati di Eccellenza, in campo per l’ultima opportunità in questa stagione di accedere alla massima serie dilettantistica.

Dopo l’anticipo di oggi, domenica 26 maggio si giocherà a partire dalle ore 15 con Fossano-Sandonà e Terni-Pol. Ossese, a seguire le altre sfide alle ore 16 prima del posticipo Castelfidardo-Unipomezia alle ore 18. L’andata del primo turno degli spareggi si chiuderà il 2 giugno con il match tra Aurora Alto Casertano e la vincente della finale play off del campionato di Eccellenza Girone B Sicilia Modica-Milazzo, in programma proprio questa domenica alle ore 16.

A rappresentare la Calabria negli spareggi nazionali di Eccellenza ci sarà la Vigor Lamezia che al "Guido D'Ippolito" ospiterà i pugliesi del Bisceglie. La sfida tra le due squadre è in programma domani alle ore 16. I biancoverdi arrivano al match dopo aver chiuso la regular season al secondo posto alle spalle del Sambiase, e aver vinto la fase regionale dei play off battendo 4-0 in finale il Cittanova. Per arbitrare Vigor Lamezia-Bisceglie è stato scelto il signor Tuderti di Reggio Emilia, coadiuvato da Monaco e Bosco (Sala Consilina-Roma 2). Il ritorno del match è previsto in Puglia il prossimo 2 giugno.

Primo turno - Andata

26 maggio 2024, ore 16

Gruppo A: Mapello-Cairese (arbitro Fresu di Sassari)

Gruppo B: Ciliverghe Mazzano-Pro Novara (Pandini di Bolzano)

Gruppo C: Magenta-Tramin Fussball (Puntel di Tolmezzo)

Gruppo D: Unione La Rocca Altavilla-Tamai (Barbatelli di Macerata)

Gruppo E: Fossano-Sandonà (Colazzo di Casarano) *ore 15

Gruppo F: Giulianova-Terre di Castelli (Copelli di Mantova)

Gruppo G: Granamica-Zenith Prato (Ercole di Latina)

Gruppo H: Terni-Pol. Ossese (Pascali di Pistoia) *ore 15

Gruppo I: Terranuova Traiana-W3 Maccarese (Chindamo di Como)

Gruppo L: Castelfidardo-Unipomezia (Manzini di Verona) *ore 18

Gruppo M: Vigor Lamezia-Bisceglie (Tuderti di Reggio Emilia)

Gruppo N: Costa d’Amalfi-San Cataldo (Kurti di Mestre) *25 maggio ore 16.30

Gruppo O: Pompei-Pro Favara (Prencipe di Tivoli)

Gruppo P: Aurora Alto Casertano-Modica/Milazzo *2 giugno ore 16