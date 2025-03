Un Rende eroico che sta onorando la stagione fino alla fine. Nel venticinquesimo turno del campionato di Eccellenza, il club biancorosso incassa un'altra sconfitta che di certo non cambia gli orizzonti stagionali, ma dimostra come nonostante tutto questa squadra combatte e cerca di difendersi.

La squadra di mister Casciaro cede davanti ai propri tifosi (anche se sul campo di San Fili) per 0-2 contro il Praiatortora. Dopo un primo tempo sostanzialmente in equilibrio, nella ripresa forse emerge la maggiore qualità ospite che prima la sblocca dopo dieci minuti con bomber Lentini e poi a chiude con la rete di Godoy.

Casciaro, un'altra prova di orgoglio

Nel post gara si è espresso il tecnico dei biancorossi, Mimmo Casciaro: «Quel che è certo è che la squadra sta giocando alla pari con tutti ogni domenica, e questa è la verità dei fatti. Purtroppo anche stavolta paghiamo alcune disattenzioni ma, visto il momento e la situazione, non posso fare altro che ringraziare tutti questi ragazzi che ci stanno mettendo impegno ogni singolo giorno».

«Inoltre – aggiunge il tecnico – non era facile giocare contro un avversario come il Praiatortora e soprattutto in un campo che non permette determinate cose. Sicuramente lotteremo e onoreremo il campionato fino alla fine». per i biancorossi adesso c'è l'impegno esterno contro il Cittanova».