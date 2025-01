Il primo posto settimanale dei migliori del 18esimo turno lo conquista il bomber della squadra tirrenica, autore di una doppietta contro la Rossanese: una prestazione arricchita da una rete in rovesciata

In archivio la diciottesima giornata del campionato di Eccellenza, un turno in cui la Vigor Lamezia mette in scena la prima vera mini fuga con la vittoria sull'Ardore e il contemporaneo rallentamento della Reggioravagnese.

Non sono mancate le sorprese e le invenzioni dei singoli che hanno poi indirizzato l'inerzia del match. Insomma, il weekend appena passato non è stato certamente avaro di emozioni e proprio per questo la top 3 ha riscontrato diversi candidati.

Stilato, dunque, il podio settimanale di LaC News24 con la redazione sportiva che sceglie i migliori tre giocatori della settimana secondo il seguente criterio: dieci punti per il primo posto; sette punti per il secondo posto; quattro punti per il terzo posto.

Il podio

Splende in tutta la sua qualità Attilio Angotti che, in questa settimana, risulta essere a mani basse il migliore della giornata. Il centravanti è innanzitutto l'assoluto protagonista dell'anticipo del Tarsitano fra Paolana e Rossanese, spostando letteralmente gli equilibri del match. Il pareggio è una perla balistica, una rovesciata di pregevole fattura che batte Diserio. Il centravanti però non è sazio e allora ecco che sigla anche la doppietta che ribalta la partita, e se fosse entrato anche quel pallone sugli sviluppi di una seconda rovesciata l'apoteosi sarebbe stata totale.

Al secondo posto ecco Joao Carvalho del Brancaleone, con il difensore rossoblù che risolve la contesa contro l'Isola Capo Rizzuto ma, a parte il gol ha fornito una prestazione di alto rango contro una squadra che veniva da otto clean sheets nelle ultime otto uscite.

Chiude la top 3 Christian Lavecchia, autore del gol-vittoria per la sua Palmese in casa del Bocale, inguaiando questi ultimi. Un gol, inoltre, che vale il terzo successo di fila e che pone i neroverdi a soli due punti dalla zona play off.