I biancoverdi vincono battono 1-0 l’Ardore e si portano a quota 41 punti in classifica. Reggioravagnese e Praiatortora tengono il passo della capolista

Dopo l’anticipo di ieri, che si è concluso con la vittoria in rimonta per 2-1 della Paolana sulla Rossanese, oggi pomeriggio si sono giocate le restanti partite valide per la diciottesima giornata del campionato di Eccellenza.

Di seguito i risultati finali, la classifica aggiornata e il prossimo turno, che si giocherà nel fine settimana dell’1 e 2 febbraio prossimi. L’anticipo del sabato in programma sarà quello tra Isola Capo Rizzuto e Vigor lamezia

I risultati della 18esima giornata

Paolana-Rossanese 2-1 (ieri)

Bocale-Palmese 2-3

Brancaleone-Isola CR 1-0

Dgs Praiatortora-Cittanova 1-0

Gioiese-San Luca 4-2

Reggioravagnese-Castrovillari 2-2

Soriano-Rende 2-0

Vigor Lamezia-Ardore 1-0

La classifica

Vigor Lamezia 41

Reggioravagnese 35

PraiaTortora 34

Paolana 31*

Rossanese 30*

Isola CR 29*

Soriano 28

Palmese 28

Gioiese (-3) 26

Cittanova 21

Brancaleone 20*

Castrovillari (-1) 18

Ardore 13*

Bocale 12*

San Luca 6*

Rende 5

*una partita in meno

Il prossimo turno

Isola Capo Rizzuto-Vigor Lamezia

Ardore-Paolana

Castrovillari-Gioiese

Cittanova-Soriano

Palmese-Brancaleone

Rende-Bocale

Rossanese-Reggioravagnese

San Luca-Dgs Praiatortora