La Vigor Lamezia che stecca ancora e una Paolana che sprinta rispetto alle altre, candidandosi ad attuale e principale antagonista per il primo posto. Tante cose sono successe nel ventesimo turno del campionato di Eccellenza che, come al solito, ha regalato anche diverse giocate sopra le righe che hanno acceso la domenica sportiva e griffate dall'estro dei protagonisti in campo.

Come ogni settimana, ecco stilata la top 3 composta dalla redazione sportiva di LaC News24 che sceglie i migliori tre giocatori della giornata secondo il seguente criterio: dieci punti per il primo posto; sette punti per il secondo posto; quattro punti per il terzo posto.

La top 3

Periodo d'oro per Attilio Angotti che trasforma in diamante grezzo ogni pallone che tocca. Il centravanti della Paolana è stato altamente decisivo anche domenica nella vittoria (in rimonta) sull'Isola Capo Rizzuto. Ancora gol pesanti per l'ariete bianco/azzurro che timbra una doppietta pesantissima e che vale, come accennato, il secondo posto di una Paolana sempre più intrigante. Dieci punti e primo posto per lui.

Non sembra voler chiudere questo campionato la Vigor Lamezia, fermata in casa da una Palmese che si conferma squadra solida e in forma. Allo stadio d'Ippolito i neroverdi bloccano sullo 0-0 la corazzata vigorina ma se c'è un protagonista che ha contribuito al quinto clean sheet nelle ultime sei gare, quello è il portiere Pietro Marino. Il gigante della Palmese, infatti, è semplicemente provvidenziale neutralizzando un calcio di rigore a Simone Fioretti e a imporsi sul tentativo successivo di Marco Condemi, infondendo indirettamente sicurezza alla squadra.

Completa il podio, con quattro punti, Marco Riconosciuto. Una partita spettacolare quella della Rossanese in casa della Gioiese e terminata con uno scoppiettante 4-5. Tra l'eurogol di Calabrò, il missile di Misuri e l'acrobazia di Pisani che ha firmato la cinquina, si premia sicuramente la pesantezza del gol che ha indirizzato l'inerzia, oltre ovviamente all'ennesima grande prestazione del giocatore rossoblù.