Il patron biancorosso dopo il successo di Palmi: «Bravi a chiuderla nella prima frazione, nella ripresa siamo stati un po' più attendisti»
Tra le squadre che sorridono nel quattordicesimo turno del campionato di Eccellenza rientra anche il Bocale che fa un pesante blitz in casa della Palmese e sale a quota 22 punti, iniziando a sentire l'odore di play off distanti ora solo un punto. I biancorossi si impongono con un deciso 1-3 caratterizzato dalle reti di Rekik, Gomez e Puntoriere.
Parla Cogliandro
Nella conferenza stampa post partita si è espresso il presidente biancorosso, Filippo Cogliandro: «Devo dire che è stata una partita bellissima e siamo stati bravi a chiuderla già nella prima frazione. Nella ripresa siamo stati un po' più attendisti e con la Palmese che, comprensibilmente, ha giocato meglio ma il nostro centrocampo e i nostri terzini hanno saputo contenerla».
Un Bocale che non solo vince, ma valorizza anche i suoi giovani, proseguendo una tradizione ormai consolidata da quelle parti: «Abbiamo molti Under di valore in rosa, l'ultimo arrivato è Veròn, ma non dimentichiamo il classe 2007 Malara ormai punto fermo nello scacchiere del mister, o i vari Branca e tutti gli altri». infine, fugace panoramica sull'andamento del campionato: «Ai vertici è molto livellato, come testimoniano i risultati, mentre a centro classifica siamo tutti lì a pochi punti dai play off. Nelle zone basse faticano un po', diciamo che è un campionato strano figlio anche delle varie vicissitudini di qualche società che in estate rischiava e che adesso si sta riorganizzando». Per il Bocale, adesso, ultimo impegno del 2025 contro la Gioiese.