Tra le squadre che sorridono nel quattordicesimo turno del campionato di Eccellenza rientra anche il Bocale che fa un pesante blitz in casa della Palmese e sale a quota 22 punti, iniziando a sentire l'odore di play off distanti ora solo un punto. I biancorossi si impongono con un deciso 1-3 caratterizzato dalle reti di Rekik, Gomez e Puntoriere.

Parla Cogliandro

Nella conferenza stampa post partita si è espresso il presidente biancorosso, Filippo Cogliandro: «Devo dire che è stata una partita bellissima e siamo stati bravi a chiuderla già nella prima frazione. Nella ripresa siamo stati un po' più attendisti e con la Palmese che, comprensibilmente, ha giocato meglio ma il nostro centrocampo e i nostri terzini hanno saputo contenerla».

Un Bocale che non solo vince, ma valorizza anche i suoi giovani, proseguendo una tradizione ormai consolidata da quelle parti: «Abbiamo molti Under di valore in rosa, l'ultimo arrivato è Veròn, ma non dimentichiamo il classe 2007 Malara ormai punto fermo nello scacchiere del mister, o i vari Branca e tutti gli altri». infine, fugace panoramica sull'andamento del campionato: «Ai vertici è molto livellato, come testimoniano i risultati, mentre a centro classifica siamo tutti lì a pochi punti dai play off. Nelle zone basse faticano un po', diciamo che è un campionato strano figlio anche delle varie vicissitudini di qualche società che in estate rischiava e che adesso si sta riorganizzando». Per il Bocale, adesso, ultimo impegno del 2025 contro la Gioiese.