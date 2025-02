In vetta alla top 3 settimanale c'è l'attaccante rossoblù che issa i suoi al secondo posto in classifica. Il centrocampista dei crotonesi, invece, castiga anche la Reggioravagnese. Al terzo posto ecco il calciatore neroverde, protagonista contro la Paolana

Una Vigor Lamezia ancora convalescente che vince (a fatica) sul campo del fanalino di coda Rende e i crolli di Paolana e Reggioravagnese adesso non più principali inseguitrici. Tanto è successo nel ventunesimo turno del campionato di Eccellenza e tanti sono stati i protagonisti.

Stilata, come di consueto, la top 3 settimanale a cura della redazione sportiva di LaCNews24 la quale sceglie i tre migliori giocatori della giornata secondo il seguente criterio: dieci punti per il primo posto; sette punti per il secondo posto; quattro punti per il terzo posto.

Il podio

Il primo posto del podio della ventunesima giornata va a Giacomo Bongiorno per diversi motivi. Quella principale è innanzitutto legata all'anticipo di sabato tra la sua Rossanese e il Praiatortora terminato 1-0 per i rossoblù grazie a un suo gol: cross perfetto dalla sinistra e avvitamento da professionista a superare Rendic. Un gol che vale la vittoria ma soprattutto il secondo posto in classifica che potrebbe essere consolidato mercoledì nel recupero contro il Brancaleone, andando a meno tre dalla capolista Vigor Lamezia, e questo è il secondo motivo. L'altro motivo riguarda il fatto che con il gol rifilato ai tirrenici, Bongiorno è il primo giocatore in questo campionato di Eccellenza ad andare in doppia cifra per quel che riguarda i gol a squadra diverse. Basta questo per capire la stagione che sta facendo l'attaccante rossoblù.

Secondo posto per Andrea Palermo, con il centrocampista che è l'ammazza big. Dopo aver piegato la Vigor Lamezia con un gran gol, il giallorosso castiga anche la Reggioravagnese su calcio di rigore. Ed è un gol che permette alla squadra di Gregorace di tenere sotto tiro la zona play off.

Chiude il podio Matteo Andreano della Palmese. Tra la concorrenza che c'era per il terzo posto, alla fine la spunta lui anche in virtù dell'avversario incontrato, ovvero la Paolana che era seconda in classifica e prima di questa sfida aveva i migliori numeri del girone di ritorno. Oltre al gol, Andreano ha fornito una grande prestazione, e adesso il club neroverde è a meno uno dal quinto posto.