L'attaccante della Morrone con il gol messo a segno nel 3-1 dei suoi in casa della Paolana si porta a quota 12 centri in nove giornate. Al secondo posto c'è Franco Padin della Reggiomediterranea

La nona giornata del campionato di Eccellenza è quella che finora ha fatto registrare il maggior numero di gol segnati (25), superando il record del quinto turno (23). Media gol di giornata quindi pari a 3,125, superiore alla torale che al momento dopo nove turni è di 2,51.

Undici le reti messe a segno dalle squadre di casa mentre ben 14 da quelle che hanno giocato in trasferta, con la Reggiomediterranea che ha fatto la voce grossa in casa dello Stilomonasterace mettendo a segno 5 reti. Due i rigori trasformati e un'autorete, quella di Filippo della Paolana. Nella classifica dei marcatori incrementa ancora di pù il suo bottino di gol Alfredo Trombino, a segno nella vittoria della Morrone per 3-1 in casa della Paolana. Il bomber della squadre di Cosenza si porta a quota 12 centri. Al secondo posto si isola Franco Padin della Reggiomediterranea con 7 reti, mentre terzo, a quota 6 gol, c'è Franco del CotroneiCaccuri.

La classifica dei marcatori

12 reti: Trombino (Morrone, 1)

7 reti: Padin (Reggiomediterranea, 1)

6 reti: Franco (Cotronei Caccuri, 2),

5 reti: Zampaglione (Boca N.Melito, 2), Cataldi (Cotronei Caccuri), Carella, Larosa 3 rig. (Locri), Prete (Morrone), Lancioni (Reggiomediterranea),

4 reti: Angotti (Paolana), Nesticò 2 rig. (Sersale), Vita (Stilomonasterace)

3 reti: Espanet (Bovalinese), Infusino (Gallico Catona), Manzano 1 rig. (Gioiosa Jonica), Covelli (Isola Capo Rizzuto), Mercuri (Scalea), Pesce (Soriano),

2 reti: Crispino 1 rig. (Acri), Bianchini (Boca Nuova Melito), Verteramo (Bovalinese), Piperissa (Cotronei Caccuri), Lancia 1 rig., Sabatino (Gallico Catona), Dodaro, Martinez (Locri), Nicoletti (Morrone), Curcio, Vitale (Paolana), Gonzalez, Semenzin (Reggiomediterranea), Cristaudo, Dezai 1 rig., Silvano 1 rig. (Sersale), Cannitello (Soriano), Mateucci (Stilomonasterace)

1 rete: Bertini, Le Piane, Mazzei, Petrone, Sposato (Acri), Campolo, Giorgiò (Boca Nuova Melito), Manganaro (Bovalinese), Arabia, Barillari, Basile, Guerrini, Ierardi 1 rig. (Cotronei Caccuri), Calarco (Gallico Catona), Albanese, Mammoliti, Marulla, Panetta 1 rig., Raso (Gioiosa Jonica), Milone (Isola Capo Rizzuto), Cama, Catania, Leto, Paviglianiti, Romeo (Locri), Barbieri M., Barbieri N., Bilotta, Cardamone, Raimondo (Morrone), Caruso, Denisi (Paolana), Franzò, Ramacciotti, Sarica, Verduci (Reggiomediterranea), Artuso, Criniti, Khanfri, Liviera, Malerba, Minici (Roccella), Bruzzese, Caruso, Gambino, Imperatrice (Scalea), Andrada, Comito, Grandinetti, Pascuzzi (Sersale), Alessio Macrì, Chiarello, Greco (Soriano), Gliozzi, Nesci 1 rig., Scrivo, Tozzo (Stilomonasterace)

Autoreti

Filippo (Paolana) pro Morrone

Frijio (Isola Capo Rizzuto) pro Sersale

Basile (Cotronei Caccuri) pro Soriano