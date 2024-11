L'attaccante della Reggiomediterranea guida la graduatoria dei bomber con 5 gol. Sale in classifica Nesticò (Sersale) autore di una doppietta contro la Bovalinese

La quarta giornata del campionato di Eccellenza ha regalato agli amanti delle statistiche e dei gol, 17 reti. In otto gare disputate non si è segnato solo al "Tarsitano" di Paola, con i padroni di casa che non sono andati oltre lo 0-0 contro l'Acri. Quattro i calci di rigore trasformati, mentre tre le doppiette realizzate che portano le firme di Lancioni (Reggiomediterranea), Nesticò (Sersale) e Manzano (Gioiosa Jonica).

Battesimo del gol per 6 calciatori: Infusino (Gallico Catona), Vita (Stilomonasterace), Manzano e Panetta (Gioiosa Jonica), Comito (Sersale) e Bruzzese (Scalea). Al comando della classifica marcatori si consolida l'argentino Lancioni della Reggiomediterranea che con la doppietta in casa del Cotronei Caccuri si porta a quota 5 centri. L'unica squadra che al momento non ha ancora segnato è l'Isola Capo Rizzuto.

Classifica marcatori

5 reti: Lancioni (Reggiomediterranea),

4 reti: Franco 2 rig. (Cotronei Caccuri), Trombino (Morrone), Padin (Reggiomediterranea), Nesticò 2 rig. (Sersale)

3 reti: Espanet (Bovalinese), Zampaglione (Boca N.Melito, 1),

2 reti: Bianchini (Boca Nuova Melito), Piperissa (Cotronei Caccuri), Manzano (Gioiosa Jonica), Dodaro (Locri), Prete (Morrone), Gonzalez (Reggiomediterranea), Mercuri (Scalea), Silvano 1 rig. (Sersale),

1 rete: Crispino (Acri), Campolo (Boca Nuova Melito), Manganaro, Verteramo (Bovalinese), Arabia, Cataldi, Ierardi 1 rig. (Cotronei Caccuri), Infusino, Lancia 1 rig., Sabatino (Gallico Catona), Panetta 1 rig. (Gioiosa Jonica), Carella, Martinez (Locri), Barberi, Nicoletti, Raimondo (Morrone), Angotti, Vitale (Paolana), Ramacciotti, Sarica, Semenzin (Reggiomediterranea), Criniti, Khanfri, Minici (Roccella), Bruzzese, Caruso (Scalea), Comito, Grandinetti (Sersale), Alessio Macrì, Pesce (Soriano), Mateucci, Vita (Stilomonasterace)