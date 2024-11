Il re dei bomber del campionato di Eccellenza dopo 7 giornate ha un nome e un cognome: Alfredo Trombino. L'attaccante della Morrone continua nel suo momento magico e nel giro di una settimana realizza due triplette, la prima all'Acri, la seconda domenica scorsa in casa del Gallico Catona nel 5-3 con cui la squadra allenata di Infusino ha battuto i reggini. L'attaccante ha finora segnato in 6 delle 7 gare di campionato in cui è sceso in campo: 11 le reti complessive.

Al secondo posto della graduatori dei bomber sale Franco del Cotronei Caccuri, autore di un gol nella vittoria per 2-1 dei giallorossi in casa della Paolana. Prete della Morrone aggancia in terza posizione Lancioni della Reggiomediterranea.

I numeri della settima giornata

Nella sesta giornata del massimo campionato di calcio regionale sono state segnate in totale 20 reti, per una media gol pari a 2,62 (2,46 la media gol generale) . In totale il contatore dei gol messi a segno dall'inizio del torneo (56 partite) si porta a quota 138. Nell'ultimo turno giocato sono 12 le marcature realizzate dalle squadre che giocavano in casa, mentre 9 da quelle in trasferta. Due i calci di rigori trasformati, per un totale di penalty che sale ad 11 dall'inizio della competizione. Dei marcartori del campionato e dei Top e Flop della settima giornata si è parlato all'interno dell'appuntamento settimanale con Zona D, in onda su LaC Tv.

La classifica dei marcatori

11 reti: Trombino (Morrone, 1)

6 reti: Franco (Cotronei Caccuri, 2),

5 reti: Prete (Morrone), Lancioni (Reggiomediterranea),

4 reti: Zampaglione (Boca N.Melito, 2), Padin (Reggiomediterranea), Nesticò 2 rig. (Sersale)

3 reti: Espanet (Bovalinese), Infusino (Gallico Catona), Carella (Locri), Mercuri (Scalea), Vita (Stilomonasterace)

2 reti: Bianchini (Boca Nuova Melito), Cataldi, Piperissa (Cotronei Caccuri), Sabatino (Gallico Catona), Manzano (Gioiosa Jonica), Dodaro, Larosa 1 rig. (Locri), Barbieri (Morrone), Angotti, Curcio (Paolana), Gonzalez, Semenzin (Reggiomediterranea), Cristaudo, Dezai 1 rig., Silvano 1 rig. (Sersale), Pesce (Soriano), Mateucci (Stilomonasterace)

1 rete: Bertini, Crispino, Mazzei, Petrone (Acri), Campolo (Boca Nuova Melito), Manganaro, Verteramo (Bovalinese), Arabia, Barillari, Basile, Guerrini, Ierardi 1 rig. (Cotronei Caccuri), Calarco, Lancia 1 rig. (Gallico Catona), Panetta 1 rig., Raso (Gioiosa Jonica), Covelli (Isola Capo Rizzuto), Catania, Leto, Martinez, Paviglianiti, Romeo (Locri), Bilotta, Cardamone, Nicoletti, Raimondo (Morrone), Caruso, Denisi, Vitale (Paolana), Ramacciotti, Sarica (Reggiomediterranea), Criniti, Khanfri, Malerba, Minici (Roccella), Bruzzese, Caruso, Imperatrice (Scalea), Comito, Grandinetti, Pascuzzi (Sersale), Alessio Macrì, Chiarello (Soriano), Gliozzi, Nesci 1 rig., Scrivo, Tozzo (Stilomonasterace)

Autoreti

Frijio (Isola Capo Rizzuto) pro Sersale

Basile (Cotronei Caccuri) pro Soriano