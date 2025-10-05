I tirrenici battono anche il Bocale (3-1) e guidano a punteggio pieno. Colpo esterno del Trebisacce, mentre la Reggioravagnese supera 1-0 la Paolana. Sprofonda il Soriano. Rossanese-Isola CR finisce 4-4
PHOTO
La quarta giornata del campionato di Eccellenza calabrese è andata in archivio. Si è infatti giocato oggi pomeriggio il quarto turno del massimo torneo di calcio regionale. Di seguito i risultati finali, la classifica e il prossimo turno, in programma per domenica 12 ottobre.
I risultati della quarta giornata
Brancaleone-Soriano Fabrizia 3-0
Cittanova-Gioiese 3-3
DB Rossoblù Luzzi-Castrovillari 4-0
Dgs Praiatortora-Bocale 3-1
Reggioravagnese-Paolana 1-0
Rossanese-Isola CR 4-4
Stilomonasterace-Trebisacce 0-1
Virtus Rosarno-Palmese 2-2
La classifica
- Praiatortora 12
- Reggioravagnese 9
- Paolana 7
- Isola CR 7
- Rossanese 7
- Virtus Rosarno 7
- Stilomonasterace 6
- Trebisacce 6
- DB Rossoblù Luzzi 5
- Palmese 5
- Gioiese 5
- Bocale 4
- Brancaleone 4
- Cittanova 2
- Soriano Fabrizia 1
- Castrovillari (-8) -7
Il prossimo turno
Bocale-DB Rossoblù Luzzi
Castrovillari-Stilomonasterace
Dgs Praiatortora-Reggioravagnese
Gioiese-Virtus Rosarno
Isola CR-Paolana
Palmese-Brancaleone
Soriano Fabrizia-Rossanese
Trebisacce-Cittanova