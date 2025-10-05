La quarta giornata del campionato di Eccellenza calabrese è andata in archivio. Si è infatti giocato oggi pomeriggio il quarto turno del massimo torneo di calcio regionale. Di seguito i risultati finali, la classifica e il prossimo turno, in programma per domenica 12 ottobre. 

I risultati della quarta giornata

Brancaleone-Soriano Fabrizia 3-0
Cittanova-Gioiese 3-3
DB Rossoblù Luzzi-Castrovillari 4-0
Dgs Praiatortora-Bocale 3-1
Reggioravagnese-Paolana 1-0
Rossanese-Isola CR 4-4
Stilomonasterace-Trebisacce 0-1
Virtus Rosarno-Palmese 2-2

La classifica

  1. Praiatortora 12
  2. Reggioravagnese 9
  3. Paolana 7
  4. Isola CR 7
  5. Rossanese 7
  6. Virtus Rosarno 7
  7. Stilomonasterace 6
  8. Trebisacce 6
  9. DB Rossoblù Luzzi 5
  10. Palmese 5
  11. Gioiese 5
  12. Bocale 4
  13. Brancaleone 4
  14. Cittanova 2
  15. Soriano Fabrizia 1
  16. Castrovillari (-8) -7

Il prossimo turno

Bocale-DB Rossoblù Luzzi
Castrovillari-Stilomonasterace
Dgs Praiatortora-Reggioravagnese
Gioiese-Virtus Rosarno
Isola CR-Paolana
Palmese-Brancaleone
Soriano Fabrizia-Rossanese
Trebisacce-Cittanova