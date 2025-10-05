I tirrenici battono anche il Bocale (3-1) e guidano a punteggio pieno. Colpo esterno del Trebisacce, mentre la Reggioravagnese supera 1-0 la Paolana. Sprofonda il Soriano. Rossanese-Isola CR finisce 4-4

La quarta giornata del campionato di Eccellenza calabrese è andata in archivio. Si è infatti giocato oggi pomeriggio il quarto turno del massimo torneo di calcio regionale. Di seguito i risultati finali, la classifica e il prossimo turno, in programma per domenica 12 ottobre.

I risultati della quarta giornata

Brancaleone-Soriano Fabrizia 3-0

Cittanova-Gioiese 3-3

DB Rossoblù Luzzi-Castrovillari 4-0

Dgs Praiatortora-Bocale 3-1

Reggioravagnese-Paolana 1-0

Rossanese-Isola CR 4-4

Stilomonasterace-Trebisacce 0-1

Virtus Rosarno-Palmese 2-2

La classifica

Praiatortora 12 Reggioravagnese 9 Paolana 7 Isola CR 7 Rossanese 7 Virtus Rosarno 7 Stilomonasterace 6 Trebisacce 6 DB Rossoblù Luzzi 5 Palmese 5 Gioiese 5 Bocale 4 Brancaleone 4 Cittanova 2 Soriano Fabrizia 1 Castrovillari (-8) -7

Il prossimo turno

Bocale-DB Rossoblù Luzzi

Castrovillari-Stilomonasterace

Dgs Praiatortora-Reggioravagnese

Gioiese-Virtus Rosarno

Isola CR-Paolana

Palmese-Brancaleone

Soriano Fabrizia-Rossanese

Trebisacce-Cittanova