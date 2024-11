Soltanto sei reti subite in trasferta per la squadra viola, per quella che è la seconda migliore prestazione nella storia del campionato, dietro alla formazione amaranto edizione 2001/02

Se non fosse stato per quel gol subito a Gallico nelle battute finali della partita, oggi saremmo qui a celebrare un altro record per la Gioiese. Un primato che resiste da ben 21 anni e che riguarda il minor numero di reti subite in trasferta nella stagione regolare in Eccellenza. La squadra viola allenata da Graziano Nocera si è regalata un’annata straordinaria, caratterizzata dal triplete (promozione in Serie D, Coppa Italia e Supercoppa). Fra i tanti primati stagioni stabiliti da Domenico Stillitano e compagni ve n’è uno che riguarda, appunto, il minor numero di gol incassati nelle gare esterne, dove la Gioiese è stata in grado di mantenere inviolata la propria porta in 9 gare su quindici, subendo appena 6 gol.

La formazione della Libertas Rosarno edizione 2001/02 (fonte Annuario Dilettanti)

La formazione viola è andata così vicina ad eguagliare il primato storico del campionato di Eccellenza, stabilito dalla Libertas Rosarno di Franco Viola nella stagione 2001/02, quando quella squadra, che aveva fra i pali un signor portiere che risponde al nome di Filippelli (con Matalone e Puntoriero come rincalzi), incassò appena 5 gol nelle partite esterne, dove mantenne inviolata la propria porta in 11 gare su 15. Quella super squadra, che aveva calciatori del calibro di Criaco e Favasuli, Napoletano e Scorrano, Scudieri e Fiorino e via dicendo, in quel campionato di reti in generale ne subì appena 8 (giusto tre in casa) e fu capace di non prendere gol in 23 partite.

Onore e merito, comunque, anche alla Gioiese, ai suoi portieri Salvatore Palumbo e Francesco Stillitano, ai difensori Domenico Stillitano, Dascoli, Scigliano, Gambi e a tutto il reparto e all’intera squadra, visto che i meccanismi difensivi abbracciano tutto il gruppo, perché sono gli attaccanti i primi difensori in fase di non possesso. Sei gol in trasferta, come la Gioiese, nella storia del campionato di Eccellenza (istituito a partire dalla stagione 1991/92) li hanno subiti il San Luca nel 2019/20 (ma il torneo fu interrotto per il covid a sei giornate dalla fine) e il Rende nel 1996/97.