La quarta giornata del campionato di Eccellenza calabrese ha preso il via ieri pomeriggio con l'anticipo fra Brancaleone e Palmese, sfida che non ha regalato reti. Un punto ciascuno, quindi, che consente al Brancaleone di portarsi a quota 4 in classifica, i neroverdi della Palmese, invece, salgono a 8 punti.

Oggi pomeriggio si sono giocate le restanti sette partite. Di seguito i risultati finali, la classifica e il prossimo turno in programma il 13 ottobre.

I risultati della quarta giornata

Brancaleone-Palmese 0-0 (giocata ieri)

Bocale-Rende 3-1

Dgs Praiatortora-San Luca 4-2

Gioiese-Castrovillari 0-1

Paolana-Ardore 2-0

Reggioravagnese-Rossanese 4-2

Soriano-Cittanova 1-2

Vigor Lamezia-Isola Capo Rizzuto 2-2

La classifica

Reggio Ravagnese 12

Isola CR 8

Palmese 8

Vigor Lamezia 8

Soriano 6

Rossanese 6

Cittanova 6

Paolana 6

Praia Tortora 6

Bocale 5

Castrovillari 5

Gioiese 4

Brancaleone 4

Ardore 2

Rende 1

San Luca 0

Il prossimo turno

Ardore-Reggioravagnese

Bocale-Soriano

Castrovillari-Dgs Praiatortora

Isola Capo Rizzuto-Paolana

Palmese-Vigor Lamezia

Rende-Brancaleone

Rossanese-Gioiese

San Luca-Cittanova