Il calcio è, più di ogni altro, uno sport collettivo. In questo contesto si comprende come a fare la differenza non sia tanto il singolo volto noto, quanto la qualità del gioco espresso: quella capacità corale che trasforma l’imprevedibilità nel vero e proprio goleador. È proprio l’imprevedibilità, infatti, una delle doti più affascinanti del calcio, perché consente di arrivare al gol in modi sempre diversi. Una trama che richiede molteplici interpreti per essere apprezzata nella sua completezza. Ecco allora un primo bilancio sulle squadre che, dopo sette giornate del campionato di Eccellenza, hanno mandato in rete il maggior numero di giocatori.

Le cooperative del gol

In questo senso, sono tre le squadre che si prendono l'etichetta di cooperative del gol. Praiatortora, Isola Capo Rizzuto e Brancaleone. Innanzitutto la compagine tirrenica non è semplicemente l'attuale capolista del campionato poiché, ad attestarlo, sono anche i numeri. La formazione di mister Viscardi offre un calcio dinamico e senza punti di riferimento ma, soprattutto, senza un vero e proprio bomber di riferimento dal momento che sono ben otto i marcatori diversi (più di uno a giornata): Costanzo, Della Rocca, Lupacchio, Maitini, Mazza, Petrone, Puoli e Thiakane.

Stessi marcatori anche per l'Isola Capo Rizzuto, con mister Gregorace che porta solidità e concretezza. Ecco le firme giallorosse: Barbarossa, Capuano, Di Biase, Lettieri, Kone, Pistoia, Ranieri, Tetteh. Nonostante la posizione di classifica che non garantisce ancora certezze, anche il Brancaleone trova quasi sempre il jolly in campo con otto nomi diversi in rete: Angì, D’Agostino, Di Blasi, Galletta G., Gomez, Machado, Pinto e Tripodi.