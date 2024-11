La 15esima giornata è stata condizionata dal Covid: 5 i match rinviati. La Paolana si fa raggiungere nei minuti finali dal Gioiosa Jonica. Il Cotronei Caccuri cade nel derby mentre arriva ancora una sconfitta per il Roccella

Si sono giocate le 3 partite in programma oggi pomeriggio e valevoli per la 15esima giornata del massimo campionato regionale. Un turno che è stato più che dimezzato dal Covid: 5 infatti i match rinviati e che si recupereranno fra il 16 e il 19 gennaio.

Le partite

Aggancio al secondo posto sfumato negli ultimi minuti del match per la Paolana. I tirrenici pareggiano 1-1 con il Gioiosa Jonica: vantaggio dei tirrenici con De Nisi al 27' del primo tempo, pareggio dei reggini al 42' della ripresa con Khanfri. Un pari sostanzialmente giusto con gli ospiti che sull'1-0 a favore della Paolana, colpiscono anche un pari. Colpo esterno dell'Isola Capo Rizzuto che conquista 3-2 il derby contro il Cotronei Caccuri e porta a casa 3 punti importantissimi in ottica salvezza. In trasferta fa festa anche lo Scalea che al "Ninetto Muscolo" batte 4-0 il Roccella. Capitale, Perretta, Sedolli e Arcuri segnano le reti del poker cosentino.

I risultati del 15esimo turno

Cotronei Caccuri - Isola Capo Rizzuto 2-3

Paolana - Gioiosa Jonica 1-1

Roccella - Scalea 0-4

Le partite rinviate e le date dei recuperi

Acri - Stilomonasterace (recupero 16 gennaio, 14.30)

Morrone - Reggiomediterranea (recupero 16 gennaio, 14.30)

Soriano - Sersale (recupero 16 gennaio, 14.30)

Bovalinese - Boca Nuova Melito (recupero 16 gennaio, 14.30

Gallico Catona - Locri (recupero 19 gennaio, 14.30)

La classifica