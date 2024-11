La decima giornata del campioanto di Eccellenza calabrese ha visto prevalere le vittorie in trasferta. Negli otto match, infatti, ben quattro si sono conclusi con il segno 2, mentre due sono stati i successi casalinghi ed i pareggi. Turno ricco di gol, con 24 centri, di cui 12 gol fattti dalle squadre di casa e 12 da quelle in trasferta. Cinque i calci di rigore trasformati, additittura 3 concessi in un unica gara: Reggiomediterranea(2) - Acri (1). Dall'inizio del campionato (in 80 partite) sono stati 20 i gol arrivati dagli undici metri. Media gol di giornata che si attesta a 3 reti a partita, con quella generale a 2,56.

La classifica dei marcatori vede da solo al comando Alfredo Trombino, a quota 13 gol (1 rigore). L'attaccante della Morrone è andato a segno anche nel decimo turno, nel 3-0 dei cosentini contro il Roccella. Di Prete, le altre due reti. Doppietta anche per Franco Padin della Reggiomediterranea: gol su azione e calcio di rigore trasformato contro l'Acri. Nello stesso match oltre al primo gol stagionale dell'acrese Vincenzo Santamaria, doppietta anche per Antonio Crispino, giocatore tutto fare dei rossoneri che Pascuzzo può utilizzare in svariati ruoli, dalla difesa all'attacco. Per il jolly dei lupi gol su calcio di punizione, rigore ma anche un assist per il gol del momentaneo 1-1 realizzato da Santamaria. Insomma una giornata da +7 al fantacalcio.

La classifica dei marcatori

13 reti: Trombino (Morrone, 1)

9 reti: Padin (Reggiomediterranea, 2)

7 reti: Prete (Morrone, 1)

6 reti: Franco (Cotronei Caccuri, 2), Carella (Locri),

5 reti: Zampaglione (Boca N.Melito, 2), Cataldi (Cotronei Caccuri), Larosa 3 rig. (Locri), Angotti (Paolana, 1), Lancioni (Reggiomediterranea),

4 reti: Crispino 2 rig. (Acri), Espanet (Bovalinese), Nesticò 2 rig. (Sersale), Vita (Stilomonasterace)

3 reti: Infusino (Gallico Catona), Manzano 1 rig. (Gioiosa Jonica), Covelli (Isola Capo Rizzuto), Gonzalez 1 rig. (Reggiomediterranea), Mercuri (Scalea), Pesce (Soriano),

2 reti: Bianchini (Boca Nuova Melito), Verteramo (Bovalinese), Piperissa (Cotronei Caccuri), Lancia 1 rig., Sabatino (Gallico Catona), Catania, Dodaro, Martinez (Locri), Nicoletti (Morrone), Curcio, Vitale (Paolana), Semenzin (Reggiomediterranea), Caruso (Scalea), Cristaudo, Dezai 1 rig., Silvano 1 rig. (Sersale), Cannitello, Mercatante (Soriano), Mateucci (Stilomonasterace)

1 rete: Bertini, Le Piane, Mazzei, Petrone, Santamaria, Sposato (Acri), Campolo, Giorgiò (Boca Nuova Melito), Espanet 1 rig., Manganaro (Bovalinese), Arabia, Barillari, Basile, Guerrini, Ierardi 1 rig. (Cotronei Caccuri), Bonadio, Calarco (Gallico Catona), Albanese, Mammoliti, Marulla, Panetta 1 rig., Raso (Gioiosa Jonica), Belfiore, Milone, Percopo (Isola Capo Rizzuto), Cama, Leto, Paviglianiti, Romeo (Locri), Barbieri M., Barbieri N., Bilotta, Cardamone, Raimondo (Morrone), Caruso, Denisi (Paolana), Franzò, Ramacciotti, Sarica, Verduci (Reggiomediterranea), Artuso, Criniti, Khanfri, Liviera, Malerba, Minici (Roccella), Bruzzese, Gambino, Ferrara, Imperatrice, Ondo (Scalea), Andrada, Comito, Grandinetti, Pascuzzi (Sersale), Alessio Macrì, Chiarello, Greco, Polimeni (Soriano), Gliozzi, Nesci 1 rig., Papaleo G., Scrivo, Tozzo (Stilomonasterace)

Autoreti

Filippo (Paolana) pro Morrone

Giorgi (Bovalinese) pro Paolana

Frijio (Isola Capo Rizzuto) pro Sersale

Basile (Cotronei Caccuri) pro Soriano