Cambio al vertice della presidenza in casa Gioiese. Filippo Martino, infatti, non è più il presidente del club viola, militante nel corrente campionato di Eccellenza, e al suo posto ci sarà l'ingegnere Antonio Scaramozzino, eletto all'unanimità dal consiglio direttivo della Gioiese. Tale avvicendamento alla presidenza è dovuto solo ed esclusivamente a motivazioni di carattere personale e lavorativo che non consentono al patron Martino di poter essere presente h24 al seguito della squadra. Il cambio al vertice, comunque, non cambierà l'impegno dello stesso presidente Martino, che rimane il patron e anche il principale sponsor della compagine metaurina e che, in questi giorni, ha provveduto a saldare tutte le spettanze arretrate con calciatori e staff tecnico (fino a tutto dicembre) e anche le vertenze pendenti e appartenenti alle precedenti gestioni societarie. Uno sforzo economico non indifferente che certifica le buone intenzioni e le ambizioni di un presidente che ha voluto dare continuità alla blasonata storia calcistica della Gioiese.

Il saluto e le spiegazioni del patron Martino

Ecco il saluto del patron Martino: «Il mio era un atto dovuto ma doveroso nei confronti di tutta la tifoseria e tutti coloro i quali hanno a cuore la maglia viola. Nei giorni scorsi, infatti, ho presentato le mie dimissioni da presidente, in quanto si tratta di un ruolo che richiede una presenza costante al fianco della squadra e i miei impegni lavorativi non me lo consentono sempre. Comunque, a scanso di equivoci, tengo a precisare che il mio impegno con la Gioiese non verrà meno in alcun modo, anzi è rafforzato negli ultimi giorni con la regolarizzazione di tante pendenze che sicuramente potevano togliere tranquillità al gruppo squadra e alla tifoseria». E ancora: «Finalmente si possono mettere a tacere tante voci che circolano da mesi intorno alla nostra compagine e che non fanno altro che ostacolare il cammino che abbiamo intrapreso da più di un anno. Ho la consapevolezza di consegnare alla Gioiese una figura importante che potrà ricoprire con onore la carica di presidente, una persona capace e competente come Antonio Scaramuzzino che ha iniziato con me questa avventura che spero possa portare più in alto possibile. I traguardi ambiziosi, però, si possono raggiungere solo se c'è unità di intenti. Ai tifosi chiedo basta malumori e chiacchiere perché questa squadra ha bisogno di sostegno, soprattutto quando le cose non girano bene. Altrimenti poi è difficile salire sul carro dei vincitori e sventolare bandiere».