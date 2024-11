La decima giornata del campionato di Eccellenza calabrese è pronta a offrire emozioni e sfide (già) decisive per le ambizioni di molte squadre, sia per la lotta ai vertici che per la salvezza.

Il turno si aprirà sabato 16 novembre, alle ore 14.30, con l’anticipo del “Mimmo Rende” tra Castrovillari e Ardore, mentre il resto delle partite si disputerà domenica.

Il match tra Castrovillari e Ardore aprirà la decima giornata. Si tratta di una sfida importante per entrambe le formazioni, che mirano a raccogliere punti per allontanarsi dalla zona play-out e mettere al sicuro la propria permanenza nel campionato di Eccellenza. Il Castrovillari di mister Alfonso Caruso, desideroso di riscattare il ko nel derby di domenica scorsa in casa della Rossanese, cercherà nuovamente il sostegno del pubblico rossonero per conquistare una vittoria che potrebbe dare slancio alla propria classifica e mettere in naftalina (per il momento) anche le turbolenze societarie che hanno caratterizzato gli ultimi giorni ai piedi del Pollino.

La Reggioravagnese vuole cancellare la delusione di Coppa

Dopo la recente eliminazione dalla Coppa Italia per mano del Melito, la capolista Reggioravagnese è pronta a concentrarsi nuovamente sul campionato. Domenica ospiterà il Brancaleone, in una partita sulla carta alla portata degli amaranto, ma che richiederà comunque attenzione per evitare brutte sorprese.

La squadra di Misiti dovrà dimostrare di avere smaltito la delusione della coppa e di essere ancora determinata a mantenere il primo posto in classifica.

Trasferta Insidiosa per la Vigor Lamezia

Uno dei match più interessanti, in programma domenica, sarà quello tra la Vigor Lamezia e la Paolana. I biancoverdi, attualmente secondi in classifica, affronteranno una trasferta insidiosa contro una Paolana che ha dimostrato di poter essere un avversario difficile. Questa sfida può essere considerata il big match della decima giornata.

Digiesse PraiaTortora favorita contro il Rende

La Digiesse PraiaTortora, terza forza del torneo di Eccellenza, si troverà ad affrontare in casa il Rende, penultimo in classifica. Una partita che sulla carta sembra abbordabile per la squadra di Alberto Aita, desiderosa di proseguire il proprio cammino positivo e di non perdere terreno rispetto alle prime della classe.

Gli altri incontri

Il fanalino di coda San Luca ospiterà l’Isola Capo Rizzuto in una partita cruciale per i reggini, che hanno un solo punto in classifica. Il San Luca, dopo il passaggio di turno in Coppa Italia, è in cerca di una vittoria scaccia-crisi che possa ridare fiducia in campionato.

Altra sfida affascinante sarà quella tra Soriano e la matricola terribile Rossanese. Quest’ultima, con il suo avvio sorprendente, ha già mostrato di non temere nessuno e di poter mettere in difficoltà anche squadre sulla carta più quotate.

Il match tra Cittanova e Palmese si prospetta incerto, una vera e propria “gara da tripla”, mentre a Gioia Tauro la Gioiese ospiterà il Bocale in un altro incontro dal pronostico aperto.

Il programma

Castrovillari-Ardore (sabato 16)

Cittanova-Palmese

Dgs Praiatortora-Rende

Gioiese-Bocale

Paolana-Vigor Lamezia

Reggioravagnese-Brancaleone

San Luca-Isola CR

Soriano-Rossanese

La classifica

Reggioravagnese 21

Vigor Lamezia 20

Paolana 19

Praiatortora 19

Rossanese 16

Isola CR 15

Soriano 15

Palmese 13

Cittanova 12

Brancaleone 11

Castrovillari (-1) 10

Gioiese (-2) 8

Ardore 6

Bocale 6

Rende 2

San Luca 1