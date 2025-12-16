C'è aria di rivoluzione pesante in casa Virtus Rosarno, dal momento che potrebbe subire radicali cambiamenti nel corso del corrente mercato invernale. Risvolti però che, al momento, fanno pensare a un ridimensionamento all'interno dell'organico soprattutto in virtù delle ultime novità.

Rescissioni eccellenti

Nelle scorse ore, infatti, i Lupi amaranto hanno visto la rescissione di due elementi che fino a oggi erano al centro del progetto: Ferdinando Guerrisi e Saverio Staropoli. Di commozione e grande affetto, innanzitutto, le parole del gladiatore Guerrisi che annuncia con un comunicato struggente il suo addio: «Non sono mai stato bravo con le parole, però mi tocca scrivere quattro righe in questo momento. Non è facile trovare le giuste parole dopo aver passato quasi due anni con la stessa maglia, anzi con quella maglia che per me ha rappresentato molto. La consapevolezza di aver sempre dato tutto, dal primo all’ultimo giorno, mi porta a non aver nessun rimpianto. Abbiamo gioito e pianto insieme, ma soprattutto vinto e non c’è stata cosa più bella ed emozionante di farlo in questa città».

E ancora: «Porterò sempre nel cuore quella data del 4 maggio 2025 e l’emozione di aver riportato dopo quasi venti anni la città di Rosarno in Eccellenza. Per me è stata la vittoria più bella che ci potesse essere, l’emozione più grande che io abbia mai provato. Voglio ringraziare tutte le persone che hanno fatto parte di questo percorso: società, dirigenti, addetti stampa, magazziniere, staff medico, staff tecnico, allenatore, compagni di squadra. E infine un ringraziamento speciale ai splendidi tifosi Ultras Rosarno - Teste Dure 98 che sono l’anima di questa squadra, che mi hanno sempre supportato e sostenuto e fatto sentire uno di loro. Un pezzo del mio cuore resterà sempre amaranto».

Insieme a Guerrisi, come accennato, lascia anche un altro perno del centrocampo rosarnese ovvero Saverio Staropoli. Piedi e qualità, ma anche rapidità di pensiero e di inserimento sono stati la forza in più di questa prima parte di stagione. Anche Staropoli, tra i trascinatori indiscussi della squadra, sta per rescindere e di certo non sarà facile rimpiazzarlo, come non sarà facile sostituire Guerrisi. Insomma, non è ridimensionamento ma al momento forte rivoluzione. Resta da capire se le ambizioni stagionali rimarranno le stesse o cambieranno.