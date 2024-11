I rossoblu di Di Maria rosicchiano due punti a Gallico Catona ed Isola Capo Rizzuto

VIBO VALENTIA – La Palmese non si ferma, la Vibonese però non demorde e continua la rincorsa. I neroverdi di Salerno affondano con cinque gol il Gallico Catona in casa e portano a nove i punti di vantaggio dalle dirette inseguitrici. Tra loro anche la Vibonese. Con il blitz di Corigliano firmato Ellegretti e Cosenza, i rossoblù di Gaetano Di Maria infilano la settima vittoria in campionato, rosicchiando due punti allo stesso Gallico e all'Isola Capo Rizzuto, bloccato sul pari a Sersale. Più dietro perde l’Acri, pareggia il Castrovillari mentre sale la Paolana corsara a Guardavalle. Questo il quadro completo dei risultati della 12^ giornata:





BRANCALEONE – BOCALE 0 – 0

CORIGLIANO – VIBONESE 1 – 2

CUTRO – TAURIANOVESE 4 – 3

GUARDAVALLE – PAOLANA 1 – 3

PALMESE – GALLICOCATONA 5 – 1

SAMBIASE – CASTROVILLARI 0– 0

SCALEA – ACRI 3 – 2

SERSALE – ISOLA CAPO RIZZUTO 2 – 2