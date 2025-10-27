Altra sconfitta per il Cittanova che, dopo sette giornate del campionato di Eccellenza, rimane ancora a secco di vittorie e relegata al penultimo posto a quota tre punti. Eppure in casa del Bocale i giallorossi sono rimasti in partita fino alla fine, perdendo però 2-1: apre le danze D'Orta dopo venti minuti, e poi quest'ultimo impacchetta l'assist per il raddoppio firmato da Gomez, di testa in tuffo. A fine primo tempo il Cittanova ritorna in careggiata con Mboup che dimezza lo svantaggio ma non basterà.

Le parole di Milano

Nel post partita ecco le parole del tecnico cittanovese, Angelo Milano: «Stiamo avendo una crescita sia individuale che collettiva e la nostra priorità è quella di lavorare per il futuro. Rispetto alla partita contro il Trebisacce il bicchiere lo vedo mezzo pieno, perché i ragazzi hanno dato risposte importanti. Noi vogliamo dare un input preciso a tutte le altre squadre, ovvero quello di capire che sono i giovani il futuro del calcio dilettantistico».

Sul match: «L'inesperienza dei ragazzi purtroppo si è vista in campo, dal momento che abbiamo preso due reti su due calci da fermo. C'è da dire che l'esperienza non si allena ma si acquisisce in campo e noi la stiamo acquisendo settimana dopo settimana. Capiremo gli errori commessi e ci lavoreremo».