L'attaccante rossonero ha realizzato il suo primo gol in campionato nella sfida che i cosentini hanno vinto in casa del Sersale. Al primo posto della speciale graduatoria restano sempre Cataldi e Russo dell'Isola Capo Rizzuto

Sono state 15 le reti messe a segno nella scorsa giornata del campionato di Eccellenza. Nel nono appuntamento con il massimo campionato regionale 8 gol sono arrivati grazie alle squadre di casa, 7 da quelle che hanno giocato in trasferta. In totale, dopo 72 partite disputate, sono stati realizzati 158 gol (3 assegnati a tavolino). Quattro i segni 1, un solo pareggio e tre vittorie esterne.

Miglior reparto offensivo, a quota 15 reti, per Reggiomediterranea e Isola Capo Rizzuto. Peggior attacco, a quota 5, invece per tre formazioni: Bocale, Paolana e Acri. Proprio i rossoneri cosentini, hanno realizzato nell'ultima giornata, più della metà delle marcature messe a segno fino a questo punto del torneo. La formazione acrese ha infatti sbancato Il "Ferrarizzi" di Sersale, battendo 3-2 i giallorossi. Durante questo match si è sbloccato l'attaccante Vincenzo Scognamiglio, il calciatore del Città di Acri ha infatti segnato il suo primo gol in Calabria oltre a rendersi protagonista di una buona prestazione. Al comando della graduatoria dei migliori bomber resta la coppia dell'Isola Capo Rizzuto formata da Cataldi e Russo. Al secondo posto sale invece Gallini del Sersale, autore di un gol contro l'Acri.

La classifica dei marcatori

5 reti: Cataldi, Russo 2 rig. (Isola Capo Rizzuto),

4 reti: Roversi (Gallico Catona, 1), Ientile (Gioiosa Jonica), Nicoletti (Morrone), Scarpelli (Rende), Gallini (Sersale), Cannitello (Soriano),

3 reti: Montero 2 rig. (Brancaleone), Pesce 2 rig. (Gioiese), Angotti 1 rig., Baclet, Colosimo 1 rig. (Promosport), Puntoriere, Salvador (Reggiomediterranea), Le Piane (Rende), Sanna (Scalea), Merante, Nesticò 1 rig. (Sersale),

2 reti: Sapone (Bocale), Borrello, Dantraccoli (Brancaleone), Catania, Condemi, Curcio 1 rig., Spanò (Gioiese), Tromba (Gioiosa Jonica) Raimondo (Morrone), Azzinnaro (Paolana), Costantino (Reggiomediterranea), Sidoti (Rende), Caruso S., Llama (Scalea), Chiarello 1 rig. (Soriano), Aiello, Papaleo G. (Stilomonasterace)

1 rete: De Vita, Scognamiglio, Sheriff, Zollo (Acri), Candido, Di Biagio, Scoppetta (Bocale), Nucera, Trimboli (Brancaleone), Calarco, Lavrendi, Taverniti (Gallico Catona), Guerrisi, Lazzarini, Staropoli (Gioiese), Criniti, Del Gaudio, Ingredda 1 rig. (Gioiosa Jonica), Caterisano, D’Andrea, Dolce, Giordano, Leto (Isola Capo Rizzuto), Aiello, Barbieri N., Cardamone, Tuoto (Morrone), De Luca, Mandarano, Mollo (Paolana), Casella, Umbaca 1 rig., Villella (Promosport), Barnofsky, Franzò, Takyi, Tersinio (Reggiomediterranea), Mazzotta 1 rig., Tommasi (Rende), Caruso G., Perri (Scalea), Cristaudo (Sersale), Greco, Macrì, Mercatante, Miceli, Tormann (Soriano), Figliomeni, Mateucci 1 rig., Riitano, Rocca, Sorgiovanni (Stilomonasterace)

Autogol: Scarpelli (Rende) pro Scalea. Tassoni (Sersale) pro Acri