Terza giornata del campionato in archivio e come di consueto spazio alle statistiche, in questo caso alla classifica dei cannonieri. Nel massimo campionato di calcio regionale il terzo turno ha regalato 18 reti (media gol 2,25), 8 messe a segno dalle formazioni che hanno giocato in casa, 10 invece da quelle in trasferta.

In totale il contatore del gol realizzati in 24 match si porta a quota 49 (3 a tavolino) per una media totale pari a 1,91 a partita (senza gol a tavolino). Sono state 25 le marcature arrivate nelle prime frazioni di gioco, 24 invece nei secondi tempi.

Il re dei bomber della terza giornata è il brasiliano Lucas Roversi, il calciatore del Gallico Catona segna una doppietta da 3 punti contro il Gioiosa Jonica e si piazza al primo posto nella classifica dei marcatori a quota 3 centri. In seconda posizione salgono Salvador della Reggiomediterranea e Simone Caruso dello Scalea. Per la punta della formazione reggina in realta quello segnato sul campo dell'Isola Capo Rizzuto è il terzo gol consecutivo, ma il giudice sportivo gli ha cancellato dalle statistiche la rete segnata nella prima giornata contro l'Acri, dopo il 3-0 a tavolino a favore della Reggiomediterranea.

Il terzo turno ha regalato il battesimo del gol stagionale ad Attilio Angotti, ormai da anni abitué delle prime posizioni: c'è infatti da scommettere che il bomber della Promosport inizierà a scalare la graduatoria. Primo centro in campionato (e che gol) per Abu Sheriff dell'Acri, l'attaccante della Sierra Leone, ex Napoli United, ha regalato ai rossoneri i primi tre punti stagionali in campionato, dopo una cavalcata da centrocampo (VIDEO SOTTO). Una rete fa vedere e rivedere che per Sheriff rappresenta anche il promo gol in assoluto nel campionato di Eccellenza calabrese.

La classifica dei marcatori

3 reti: Roversi (Gallico Catona)

2 reti: Russo (Isola Capo Rizzuto, 1 rigore), *Salvador (Reggiomediterranea), Caruso S. (Scalea), Aiello (Stilomonasterace)

1 rete: Sheriff (Acri), Montero 1 rig (Brancaleone), Condemi, Lazzarini, Pesce 1 rig, Staropoli (Gioiese), Ientile, Ingredda 1 rig. (Gioiosa Jonica), Cataldi, D'Andrea, Giordano, Leto (Isola Capo Rizzuto), Nicoletti, Raimondo, Tuoto (Morrone), Azzinnaro (Paolana), Angotti, Casella, Umbaca 1 rig., Villella (Promosport), Franzò (Reggiomediterranea), Le Piane, Mazzotta 1 rig., Scarpelli, Sidoti, Tommasi (Rende), Caruso G., Sanna (Scalea), Gallini, Mercante, Nesticò 1 rig. (Sersale), Chiarello 1 rig., Macrì, Tormann (Soriano)

Autogol: Scarpelli (Rende, pro Scalea)

*NOTE: Cordova, Puntoriere, Salvador (Reggiomediterranea) gol realizzati ma non convalidati per 3-0 a tavolino pro Reggiomediterranea contro il Città di Acri (prima giornata)