Nel post partita, terminato 2-0 per gli ospiti, tutta la delusione del vice-presidente: «Una delle più brutte partite della stagione. Da martedì si dovranno guardare in faccia»

Due sole vittorie nelle ultime otto gare, tre successi nel corrente girone di ritorno e un andamento da play out sempre in questa seconda fase di stagione. Sicuramente è un Praiatortora lontano parente di quello visto all'andata e che vinse la Coppa Italia Dilettanti. Il club tirrenico perde anche in occasione del ventiseiesimo turno, davanti ai propri tifosi, contro il Bocale e compromettendo la corsa ai play off. Succede tutto nella ripresa con la formazione di mister Aita che crolla sotto i colpi di Gomez e Romano, quest'ultimo su calcio di rigore.

Il rammarico di De Rosa

Comprensibilmente deluso e rammaricato il vice-presidente Giorgio De Rosa che parla così nel post gara, ai microfoni ufficiali del club: «Penso sia stata una delle più brutte partite della nostra stagione e non è l'unica, dal momento che nel girone di ritorno abbiamo fatto davvero poco, andando troppo presto in vacanza. Purtroppo così non va bene e già da martedì i ragazzi e lo staff tecnico dovranno guardarsi in faccia e cercare di capire cosa non va».

Insomma, un prolungato rallentamento che non può fare contento nessuno: «Bisogna essere rispettosi nei confronti del pubblico e della società che li sostiene fin dal primo giorno. La squadra non mi è piaciuta soprattutto per il brutto atteggiamento, perché alla fine si può pure perdere. Questa società rappresenta due cittadine e dobbiamo essere rispettosi nei loro riguardi».