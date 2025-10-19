La sconfitta casalinga per 1-0 contro il Praiatortora potrebbe segnare la fine dell’avventura di Rosario Salerno sulla panchina della DB Rossoblù Luzzi.

Dopo sei giornate, la formazione luzzese ha raccolto appena sei punti, frutto di una vittoria, tre pareggi e due sconfitte, un bottino giudicato troppo scarno rispetto alle ambizioni della società, costruita per puntare ai piani altissimi della classifica.

La dirigenza, guidata dal presidente Luca Gencarelli, starebbe valutando seriamente l’esonero del tecnico, e nelle prossime ore potrebbero arrivare sviluppi. Tra i possibili sostituti circolano tre nomi: Mario Pascuzzo, Claudio Morelli e soprattutto Andrea Spinelli, considerato il profilo più caldo. Per Spinelli, già in passato alla guida della DB Rossoblù, si tratterebbe di un ritorno.