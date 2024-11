Entrambe le squadre per la prima volta, dopo nove giornate del torneo, non hanno subito reti, eppure i viola sono in vetta e i cosentini occupano la coda della classifica

Unite dallo stesso destino, ma separate da un abisso, sotto forma di ben 14 punti di differenza. Domenica scorsa la Gioiese e la Paolana per la prima volta in campionato, dopo 9 giornate quindi, sono state in grado di chiudere una partita senza subire reti. Un dato di per sé insignificante, ad una prima superficiale lettura. Se, infatti, si approfondisce l’analisi, si può tranquillamente verificare come la stessa situazione determini però una differente posizione in classifica.

La Paolana, con il nuovo allenatore Tony Lio in panchina, è andata a vincere a Rende (1-0, gol di Mandarano) e, appunto, dopo otto giornate nelle quali aveva sempre subito almeno un gol, questa volta ha saputo alzare il muro davanti al proprio portiere Paolo Corno, fra l’altro tra i migliori in campo. Tre punti che fanno morale, non ancora classifica, perché la Paolana rimane in ultima posizione.

Nella stessa giornata, anche la Gioiese per la prima volta in campionato è riuscita a chiudere una gara senza dover raccogliere un pallone in fondo alla propria porta (ha vinto 1-0 in trasferta con il Gioiosa Jonica, rete di Catania). Ma qui siamo di fronte a ben altra prospettiva: la squadra di Graziano Nocera è infatti la capolista del campionato. E questo è un dato che va in controtendenza con la considerazione generale secondo la quale si vince con la migliore difesa. La compagine viola ha soltanto il 7° miglior reparto arretrato del torneo, ma finora è andata avanti con un’altra filosofia, vale a dire quella di segnare una rete in più dell’avversario. E così in ogni gara ha sempre preso gol, ma in sette circostanze su nove ne ha siglati di più.

E così nel torneo di Eccellenza, Paolana e Gioiese, per la prima volta in grado di mantenere inviolata la propria porta, si ritrovano comunque agli estremi della graduatoria. Nel mezzo ci sono altre quattordici squadre. Stranezze del calcio di oggi!

Partite senza subire gol, la classifica (dopo 9 giornate)