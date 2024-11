Quattro sconfitte nelle prime cinque giornate. Appena tre punti dopo 450 minuti. Penultimo posto in classifica. Questa era la situazione del Rende la sera del 9 ottobre. Una squadra giovane, quella biancorossa, affidata alla guida dell’esordiente Salvatore Viscardi, tecnico anch’gli giovane, ma voglioso di emergere e di mettersi in mostra. Sembrava, comunque, una stagione in salita per il Rende, ma a due mesi di distanza la prospettiva è cambiata e la strada, a cominciare dal 16 ottobre, è diventata in discesa. Nelle ultime nove giornate, infatti, la formazione biancorossa ha conseguito 5 vittorie e 3 pareggi, perdendo solo con la Paolana. Il cambio di passo è evidente, frutto del lavoro del tecnico, dello staff e della squadra, solo di recente rinforzata con alcuni innesti. Quindi, per essere chiari, i rinforzi di peso, quali Alassani e Voltasio per esempio, sono arrivati solo di recente, ma il progresso di crescita e il cambio di passo erano già in fase avanzata.

Se si guarda, pertanto, alla classifica relativa alle ultime nove giornate, il Rende è al 4° posto in questa graduatoria parziale (18 punti), alle spalle della Gioiese (24, tra l’altro ko al Lorenzon), Promosport e Isola Capo Rizzuto (19). Un dato veramente interessante al quale ne va aggiunto un altro: nelle 9 giornate prese in esame, Franza è rimasto imbattuto per sei volte, subendo appena 4 gol. Una bella soddisfazione, allora, per il “nuovo” Rende, per la gioia del presidente Fabio Coscarella, dei dirigenti e di tutti i collaboratori. Questo cambio di passo ha così portato la formazione cosentina, nel giro di due mesi, dal 15° al 6° posto nella classifica generale, con la zona play off distante appena quattro punti.