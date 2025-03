Ventitré giornate giocate, e sette al termine del campionato di Eccellenza che ha ancora tante cose in ballo. La Vigor Lamezia che continua a balbettare e la Paolana che, in silenzio, cerca di avvicinarsi, senza dimenticare il folto gruppo che c'è nella zona play off e difficilmente pronosticabile. Tanto è successo nel recente turno del massimo campionato regionale, entrato in una fase cruciale. Gambe e lucidità adesso possono fare la differenza, come l'hanno fatta proprio nell'ultimo week end.

Ecco stilata la settimanale top 3 da parte della redazione sportiva di LaC News24 che sceglie i tre migliori giocatori della giornata secondo il seguente criterio: dieci punti per il primo posto; sette punti per il secondo posto; quattro punti per il terzo posto.

La top 3

Non fa quasi più notizia, ma ogni volta è come se fosse la prima e accompagnata dallo stesso entusiasmo. Stiamo parlando di Attilio Angotti, un talento senza tempo e che sta rappresentando pienamente questa seconda metà di stagione della Paolana. Un ritmo forsennato quello dell'attaccante nel corso del 2025 e anche ieri a referto con una doppietta che permette alla Paolana non solo di prendere il bottino pieno sul campo del Bocale, ma permette sia di riprendersi il secondo posto e sia di avvicinare la vetta della classifica, ora distante cinque lunghezze. Basta questo per capire quanto Angotti è fondamentale.

Il secondo posto è tutto di Ezequiel Ocampo. L'attaccante argentino del Soriano è tra i protagonisti del magico sabato di Castrovillari dove i rossoblù vincono in rimonta, per 2-4, e in dieci uomini. Quello di Ocampo, però, ha un peso specifico importante perché è quello del momentaneo 1-2 ma, ancora di più, caratterizzato da una bellezza unica: lancio lungo dalle retrovie, Etuss con un tocco indirizza verso Ocampo che dal limite e soprattutto di rovesciata la metta all'angolino basso.

Completa il podio Amadou Konè, dal momento che l'attaccante dell'Isola Capo Rizzuto è il volto più nitido della rimonta giallorossa contro il Praiatortora. Prima sigla il gol del pareggio e poi, a tempo scaduto, si procura il calcio di rigore trasformato poi da Di Biase.