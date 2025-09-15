Impatto devastante quello dello Stilomonasterace in occasione della prima giornata del campionato di Eccellenza. La formazione allenata da mister Giuseppe Papaleo, infatti, riabbraccia il massimo campionato regionale dopo un solo anno di assenza e lo fa col botto. Grazie a una prestazione straripante, la compagine monasteracese batte aa domicilio il Soriano-Fabrizia per 1-3 e incamera i primi tre punti della stagione. Vantaggio iniziale di Waller dopo soli sette minuti di gioco, dopo la doppietta di Mena chiude i giochi, con i locali che crollano definitivamente e chiudono in nove uomini.

Nel post gara, in esclusiva ai microfoni di LaC News24, si è espresso il tecnico Giuseppe Papaleo: «Considerando anche che era la mia prima panchina in Eccellenza, meglio di così non si poteva esordire. La strada però è ancora lunga e bisogna lavorare tanto, però siamo indubbiamente partiti col piede giusto. Mi aspettavo una prestazione così, tenendo conto che in Coppa Italia Dilettanti siamo partiti a rilento a causa delle difficoltà di alcuni calciatori che dovevano arrivare, ma sono veramente contento».

E ancora: «Abbiamo fatto un primo tempo strepitoso dal momento che eravamo su tutte le palle, poi nella ripresa loro sono rimasti in dieci e poi in nove. Da lì la partita è calata, anche in virtù del nostro predominio numerico».