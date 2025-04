I campioni biancoverdi battono 2-0 al “D’Ippolito” il Cittanova, mentre la Rossanese blinda il secondo posto con la vittoria esterna a Rende. Grande bagarre in zona play-off, con cinque squadre racchiuse in tre punti

Il campionato di Eccellenza calabrese è tornato in campo per disputare le 29esima giornata, la penultima della regular season. Un turno che ha visto la capolista Vigor Lamezia festeggiare la Serie D davanti ai propri tifosi, dopo la matematica promozione ottenuta nello scorso turno di campionato sul campo del Praiatortora. I campioni biancoverdi battono anche il Cittanova e volano a quota 65 punti, mentre la Rossanese blinda il secondo posto superando di misura il Rende. Bagarre in zona play-off con cinque squadre racchiuse in tre punti, mentre ai play-out si profila lo scontro Ardore-Castrovillari.

Di seguito i risultati finali, la classifica aggiornata e il prossimo turno che sarà giocato il prossimo 4 maggio.

I risultati

Bocale-Castrovillari 1-0

Brancaleone-San Luca 1-1

Palmese-Ardore 2-0

Paolana-Dgs Praiatortora 2-0

Reggioravagnese-Gioiese 3-1

Rende-Rossanese 0-1

Soriano-Isola Capo Rizzuto 0-0

Vigor Lamezia-Cittanova 2-0

La classifica

Vigor Lamezia 65

Rossanese 56

Reggioravagnese 51

Paolana 51

Isola CR 50

Soriano 49

Palmese 48

Praiatortora 45

Gioiese (-3) 39

Bocale 37

Cittanova 35

Brancaleone 35

Ardore 23

Castrovillari (-1) 23

San Luca (-1) 13

Rende 12

Il prossimo turno

Ardore-Rende

Castrovillari-Brancaleone

Cittanova-Paolana

Dgs Praiatortora-Reggioravagnese

Gioiese-Soriano

Isola CR-Palmese

Rossanese-Bocale

San Luca-Vigor Lamezia