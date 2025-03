La formazione amaranto ferma la corsa della capolista e mantiene il terzo posto: «Nonostante l'uomo in meno, non abbiamo mai buttato la palla»

Finisce a reti bianche il big match della ventiseiesima giornata del campionato di Eccellenza tra Reggioravagnese e Vigor Lamezia. Entrambe le formazioni dunque si dividono la posta in palio, facendo un passo avanti verso i rispettivi obiettivi. La formazione vigorina mette un altro tassello verso la conquista del primo posto e della Serie D mentre la compagine di mister Iannì mantiene il terzo posto in classifica e, con essa, la strada verso il play off casalingo.

Le parole di Iannì

Nel post gara, ai microfoni ufficiali del club, si è espresso lo stesso tecnico, Natale Iannì: «Era una partita importante che noi abbiamo giocato a viso aperto contro una squadra come la Vigor Lamezia. Purtroppo un episodio superficiale che l'arbitro ha interpretato in maniera fiscale ci ha costretti a giocare in inferiorità numerica fino alla fine, ma i ragazzi sono stati encomiabili, giocando sempre a calcio e non buttando mai la palla nonostante l'uomo in meno».

E ancora: «Complimenti alla compagine vigorina che dopo oggi ha messo un'ipoteca al campionato, ma non ho visto tanta differenza. Adesso dobbiamo andare avanti e senza fare discorsi di rimpianti per i punti persi in passato. I giocatori devono imparare a essere se stessi e giocare sempre all'avanguardia, cercando il risultato pieno. Sarà il campo, alla fine, il giudice supremo. Noi crediamo nel nostro lavoro e nel nostro obiettivo».