Il primo passo per costruire una stagione di successo è trasformare il proprio stadio in un fortino inespugnabile. Nel campionato di Eccellenza, giunto ormai al traguardo delle prime sette giornate, la classifica continua ad evolversi di settimana in settimana, ma i primi numeri iniziano a delineare trend chiarissimi.

Fra i dati più significativi emersi finora c'è senza dubbio l'eccezionale rendimento casalingo della Palmese, capace di imporre una legge chiarissima tra le mura amiche del "Lo Presti".

Un attacco da record: neroverdi unici in doppia cifra tra le mura amiche

Analizzando le statistiche del torneo, la formazione neroverde risulta essere la compagine più prolifica del campionato per rendimento interno. È infatti l'unica squadra ad essere già andata in doppia cifra sul proprio terreno di gioco, con un bottino impressionante di 11 reti realizzate in sole 4 uscite casalinghe.

Con una media-gol da capogiro che sfiora le tre marcature a partita davanti al proprio pubblico, la squadra dimostra un'identità offensiva spiccata e la capacità di proporre un calcio sempre propositivo e spettacolare, elementi che spiegano perfettamente la leadership neroverde nella classifica dei migliori attacchi del girone.

Fattore Sabella: la sentenza del "Lo Presti"

Analizzando nel dettaglio le marcature casalinghe della Palmese, emerge il profilo del grande protagonista di questo avvio di stagione: Valentin Sabella.

L'attaccante ha siglato da solo più della metà dei gol complessivi messi a segno dalla squadra al "Lo Presti", arrivando a quota 6 reti interne. La sua continuità davanti ai tifosi di casa è assoluta. Finora il suo nome è sempre finito sul tabellino dei marcatori nelle gare interne: un gol nella gara d'esordio contro la Paolana, doppiette contro Sc Soverato e Virtus Rosarno e una marcatura nell'ultimo turno contro il Brancaleone.

Un rullino di marcia impeccabile che consolida il "Lo Presti" come autentico fattore trainante della stagione neroverde e incorona Sabella come idolo indiscusso del pubblico di casa.