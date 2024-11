Si attende solo l'ufficialità, poi via al mercato per la nuova società. Tanto entusiasmo ma anche qualche problema, a partire dalle strutture sportive mancanti: allo Stefano Rizzo dovranno convivere in tanti

Si attende solo l’ufficialità: in Eccellenza ci sarà la Virtus Corigliano e non più il Rende. Sul filo di lana sarebbe stato completato l’iter federale che regola la fusione tra due società. La nascente nuova società sarebbe figlia della Scuola calcio Virtus Corigliano e il Rende.

Tutta la documentazione è stata presentata al CR Calabria che, previo assenso, inoltrerà al competente settore Figc della capitale che dovrà ratificare le intenzioni. La città di Corigliano Rossano avrà nel massimo campionato regionale, dunque, due squadre, torneranno i derby che, a cavallo degli 2000, hanno caratterizzato il calcio dilettantistico.

Se da un lato ora avere due squadre in Eccellenza può essere motivo di vanto, dall’altro lato si pone il problema delle strutture sportive. Al momento l’unica omologata è lo “Stefano Rizzo” già ingolfato dalle altre realtà che insistono sul territorio. Una convivenza che coinvolgerà la Rossanese con tutti i settori giovanili oltre la prima squadra e l’under19, la neonata Virtus Corigliano che inevitabilmente porterà tutte le attività con sé, senza dimenticare il Rangers Corigliano.

L’altra importante struttura dello Stadio Città di Corigliano in contrada Brillia è sottoposto a un importante restyling per cui non agibile a breve.

Entusiasmo in città, l’ultima apparizione in Eccellenza con il Corigliano Calabro portò addirittura alla Serie D per poi scomparire. Se ne saprà di più nelle prossime ore con l’inevitabile mercato che il Virtus Corigliano sarà chiamato a rincorrere e che, per quanto trapela, riguarderà il territorio extraurbano.