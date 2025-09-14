I bizantini soffrono contro il Brancaleone ma vincono 2-1. La Palmese vince contro la DB Rossoblù, mentre il Soriano Fabrizia cade in casa. Bene la Paolana
Si sono giocate oggi le partite della prima giornata del campionato di Eccellenza, un turno che ha regalato qualche sorpresa tra le 16 squadre del massimo torneo regionale.
Il Castrovillari ha iniziato il proprio cammino con 8 punti di penalizzazione, mentre il Cittanova, dopo un’estate turbolenta, si è presentata ai nastri di partenza dopo aver iniziato la preparazione solo a ridosso del primo fischio d’inizio dell’annata. Le squadre torneranno in campo domenica prossima, 21 settembre. Ecco i risultati finali dei primi novanta minuti.
I risultati della prima giornata
Castrovillari-Reggioravagnese 0-1
Gioiese-Dgs Praiatortora 1-2
Isola CR-Cittanova 3-0
Palmese-DB Città di Luzzi 1-1
Paolana-Virtus Rosarno 3-1
Rossanese-Brancaleone 2-1
Soriano Fabrizia-Stilomonasterace 1-3
Trebisacce-Bocale 1-3
Prossimo turno (domenica 21 settembre)
Bocale-Castrovillari
Brancaleone-Paolana
Cittanova-Soriano Fabrizia
DB Rossoblù Luzzi-Gioiese
DGS Praiatortora-Trebisacce
Reggioravegnese-Rossanese
Stilomonasterace-Palmese
Virtus Rosarno-Isola CR