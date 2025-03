A inaugurare la giornata sarà la sfida Bocale-Gioiese. La Reggioravagnese di scena a Brancaleone per consolidare il secondo posto. Il Praiatortora di scena a Rende per tornare a vincere

Entra nel suo periodo più delicato e decisivo il campionato di Eccellenza, a sei giornate dal termine. La Vigor Lamezia si incanala verso il primo posto mentre c'è un'intensa folla per quel che riguarda la lotta play off, basti pensare che dal secondo al sesto posto ballano solo quattro punti. In questo week end è in programma la venticinquesima giornata e, considerando alcuni incroci, potrebbe dare uno scossone importante ai piani alti.

L’anticipo

Si parte come sempre con l'anticipo del sabato che apre poi la giornata. A inaugurare il turno saranno stavolta Bocale-Gioiese. Una partita dove ha maggiore impellenza di punti il Bocale, con i biancorossi (reduci dalla sconfitta nel derby contro la Reggioravagnese) che stanno ancora lottando per evitare i play out e un passo falso potrebbe complicare la salvezza diretta. Dall'altra parte c'è una squadra viola tutto sommato tranquilla e che si appresta a un finale di stagione sereno. Tre punti per la squadra del presidente Cogliandro sarebbero fondamentali in virtù dello scorso diretto di domenica tra Ardore e Castrovilari.

Le gare della domenica

Il focus si sposta poi a domenica pomeriggio dove l'epicentro calcistico è sicuramente allo stadio d'Ippolito dove a scontrarsi saranno la capolista Vigor Lamezia e la Paolana che insegue il secondo posto. I biancoverdi sono reduci dal bel poker esterno in casa del Soriano, portandosi a più sette dalle inseguitrici, mentre la Paolana arriva dallo scivolone interno contro il Brancaleone: la Vigor Lamezia è la meno bucata nel primo tempo, mentre la Paolana è la seconda squadra meno bucata in trasferta. Occasione importante per la Reggioravagnese, soprattutto in virtù del match sopra citato. Gli amaranto faranno visita a un Brancaleone quasi salvo e a pochi punti dalla matematica mentre tre punti per la squadra di Iannì, invece, significherebbero consolidare il secondo posto in classifica che al momento è condiviso con la Rossanese.

Ed è proprio in terra rossanese che è in programma un altro incontro che potrebbe scalfire le gerarchie di vertice, dal momento che allo stadio Stefano Rizzo arriva il Soriano. La sfida mette tanto in gioco, a cominciare dalla griglia play off. Una vittoria per i padroni di casa significherebbe scacciare (quasi definitivamente) indietro un diretto avversario mentre tre punti per il Soriano rappresenterebbero un grosso ruggito di vertice. Due scontri diretti nei primi cinque posti, e per questo l'Isola Capo Rizzuto è chiamata ad approfittarne senza se e senza ma. La squadra di Gregorace avrebbe pure il calendario a favore dal momento che ospita un San Luca ormai rassegnato al proprio destino.

Sfida tra vicini di casa (territorialmente) quella tra Palmese e Cittanova, con entrambe le formazioni tutto sommato tranquille in classifica (ai giallorossi manca qualche punto per la salvezza matematica). Una sorta di derby dunque, e i palio ci sarà essenzialmente questo. Il Praiatortoa, incredibilmente quasi fuori dai giochi, sarà di scena sul campo del fanalino di coda Rende. L'obiettivo dei tirrenici è innanzitutto ritrovare la vittoria (solo due nelle ultime dodici uscite) per una squadra che sembra lontana parente di quella che solamente tre mesi fa vinse la Coppa Italia e che, quattro mesi fa, toccò anche la vetta della classifica. Il turno si completa con Ardore e Castrovillari in un match che si porta dietro gli spettri del play out. Suona come un vero e proprio scontro diretto infatti, dal momento che chi perde verrebbe quasi sicuramente condannato a un play out esterno.