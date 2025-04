Arriva col botto l'aritmetica salvezza del Bocale che, bella ventottesima giornata del campionato di Eccellenza, non ha problemi a sbarazzarsi del già retrocesso San Luca con un tennistico 1-6 esterno che attesta i biancorossi come il terzo miglior attacco del torneo. Gara mai in discussione, come suggeriva il pronostico della vigilia e ipotecata nel primo tempo grazie alle reti di Gomez e Romano. Nella ripresa la squadra di Lo Gatto dilaga con Lotitto, ancora Romano e doppietta di Ibanez e con un risultato che avrebbe potuto anche essere più largo se lo stesso Romano non avesse sbagliato un calcio di rigore.

Tra salvezza e goleador

Tre punti dunque che consentono di abbracciare la matematica salvezza e di conseguenza l'entusiasmo dello stesso Lo Gatto: «Era una partita importante per noi perché ci poteva dare l'aritmetica per la salvezza, ma devo dire che da dicembre in poi è stata lottata e meritata e figlia dei tanti sacrifici fatti dalla società».

Ancora in evidenza Vincenzo Romano, capocannoniere del campionato e che corre dritto verso la conquista del titolo, spodestando così Simone Fioretti vincitore delle ultime due edizioni: «Per noi la cosa più importante è il gioco collettivo - co ntinua Lo Gatto - e siamo contenti per il giocatore, perché se abbiamo il capocannoniere vuol dire che il Bocale ha fatto un buon calcio, e i ragazzi hanno fatto di tutto per servirlo e contribuire a fargli vincere questa classifica anche se ancora mancano due giornate. In ogni caso noi giocheremo fino alla fine per onorare al meglio il torneo e per cercare di scalare qualche altra posizione perché questa squadra non merita l'attuale classifica». Adesso due settimane di pausa, poi il club biancorosso tornerà in campo davanti ai propri tifosi contro il Castrovillari.