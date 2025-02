Terzo risultato utile di fila per il Bocale, una sola sconfitta nelle ultime sei gare e una consapevolezza che adesso sta tornando. Il club biancorosso si aggiudica il delicato match salvezza contro il Brancaleone, valido per la ventunesima giornata del campionato di Eccellenza. Padroni di casa sul doppio vantaggio grazie a Romano e Palmieri ma Carbone, prima dell'intervallo, riapre le danze. Sugli sgoccioli di partita, però, Zago mette al sicuro la vittoria siglando il 3-1 finale e il club del patron Cogliandro che continua a marciare verso l'obiettivo.

Le parole di Cogliandro

Proprio il presidente Pippo Cogliandro si è espresso nel post gara ai microfoni ufficiali del club: «La gioia di muovere la classifica per più partite consecutive è immensa e i recenti risultati stanno ripagando le scelte fatte a dicembre, scelte difficili e legate al fatto che dovevamo e dobbiamo salvare questa squadra. Le cose sembra che stiano andando bene e per il momento ci godiamo questa classifica che, ad oggi, ci vedrebbe anche fuori dai play out».

E ancora: «Se i ragazzi giocano come hanno fatto oggi c'è poco da dire. Inoltre il Brancaleone è una squadra tosta, ma i ragazzi hanno messo non una ma due marce in più». Ora testa al prossimo match, in casa della capolista e corazzata Vigor Lamezia: «Affronteremo una squadra costruita per stravincere il campionato e, per nostra fortuna, ultimamente sta arrancando, ma sarà comunque difficilissima dal momento che andremo a giocare in uno stadio storico e contro la squadra più forte. In ogni caso la cosa importante era quella di ritrovare quell'orgoglio che ci ha contraddistinto negli ultimi anni».