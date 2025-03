Il fantasista argentino tra i migliori in campo, commenta il 2-0 in trasferta: «Sono felice per il mio primo gol con questa maglia. Siamo un gruppo unito e coeso»

Il Bocale vede la salvezza. Nella ventiseiesima giornata del campionato di Eccellenza, infatti, il club biancorosso fa il colpaccio all'ombra dell'isola di Dino e batte a domicilio il Praiatortora per 0-2, salendo così a quota 28 punti e ipotecando di fatto la salvezza diretta. Una partita entusiasmante da parte dei ragazzi di mister Lo Gatto che rimangono sempre in gestione, al cospetto di un avversario opaco. Succede tutto nella ripresa con il gol di Gomez mentre, a undici minuti dalla fine, Romano di rigore chiude ogni contesa.

Le parole di Gomez

Tutti una prestazione sopra le righe, ma qualcosa in più e arricchita anche dal gol l'ha data Gaston Gomez. Il fantasista argentino, infatti, è tra quelli che hanno spostato gli equilibri ed ecco le sue parole al termine della gara: «Per me è una grande felicità aver segnato il mio primo gol con questa maglia. Penso che meritavamo questa vittoria perché siamo una squadra forte e soprattutto un gruppo unito e coeso, inoltre i compagni sono troppo buoni e siamo tutti una famiglia ed è anche per questo che mi piace aiutare la squadra. Tre punti che fanno morale e soprattutto che ci portano ancora più su in classifica». Per il Bocale, il primo match point per centrare la matematica salvezza arriverà domenica nella sfida interna contro il già salvo Cittanova.