Una stagione iniziata in maniera complicata e poi la forsennata corsa, con un girone di ritorno da vertice: 29 gol fatti (insieme alla Palmese) che la rendono la squadra più prolifica del 2025 in Eccellenza, seconda come gol fatti in trasferta (22) e prima per gol fatti nel primo tempo, senza dimenticare l'andamento dai play off. Il Bocale è senza dubbio una delle protagoniste del girone di ritorno in Eccellenza e, oltre a questo, si presenta anche come una delle squadre che ha le idee chiare e che sta già programmando la stagione, a una sola settimana dal termine della stagione. Con questi numeri e con questo andamento era solo una pura formalità il rinnovo di mister Piero Lo Gatto e così è stato.

Una riconferma che parla da sola

Il club del presidente Filippo Cogliandro, infatti, ha annunciato la riconferma del tecnico sulla panchina biancorossa anche per la prossima stagione. Una riconferma che arriva senza esitazioni e che permette di pianificare la prossima annata con largo anticipo. Dall’arrivo a dicembre, infatti, mister Lo Gatto ha mantenuto un ritmo da primato, conquistando 32 punti in 17 partite, dietro solo alla Vigor Lamezia, e con 35 gol fatti. La salvezza ha dunque fortemente l'impronta del tecnico che ha permesso alla squadra di chiudere anche l'annata in bellezza, ovvero con sei vittorie consecutive nelle ultime gare di campionato, un record per il Bocale in Eccellenza.

Un nome non nuovo quello di Lo Gatto al Bocale, dal momento che non è la sua prima volta con questo club come attestano le 117 panchine totali finora e condite da 36 vittorie, 32 pareggi e 39 sconfitte, con 181 gol segnati e 169 subiti. Numeri che iniziano ad accumularsi da dicembre 2012. Ad affiancare mister Lo gatto sarà Luigi Cloro.

Proprio il giovane mister Cloro si è messo in evidenza in questa stagione, alla guida dell'Under 19 biancorossa e condotta fino alle semifinali del torneo di categoria, dunque la fiducia da parte di Lo Gatto e della società nei confronti di Cloro è più che meritata.

I numeri di Lo Gatto al Bocale

Stagione 2012/2013

Eccellenza: 4 vittorie, 5 pareggi, 6 sconfitte, 19 gol fatti, 23 gol subiti

Stagione 2013/2014

Eccellenza: 13 vittorie, 4 pareggi, 13 sconfitte, 46 gol fatti, 54 gol subiti

Coppa Italia: 1 vittoria, 2 pareggi, 2 sconfitte, 9 gol fatti, 12 gol subiti

Stagione 2014/2015

Eccellenza: 6 vittorie, 15 pareggi, 9 sconfitte, 35 gol fatti, 35 gol subiti

Coppa Italia: 1 vittoria, 0 pareggi, 1 sconfitta, 2 gol fatti, 2 gol subiti

Playout: 1 sconfitta, 0 gol fatti, 3 subiti

Stagione 2016/2017

Promozione: 11 vittorie, 3 pareggi, 2 sconfitte, 33 gol fatti, 18 gol subiti

Playoff: 1 pareggio, 2 gol fatti, 2 gol subiti

Stagione 2024/2025

Eccellenza: 10 vittorie, 2 pareggi, 5 sconfitte, 35 gol fatti, 20 gol subiti

Totale Eccellenza/Promozione

108 partite, 44 vittorie, 29 pareggi, 35 sconfitte, 168 gol fatti, 150 gol subiti

Totale Coppa Italia

7 partite, 2 vittorie, 2 pareggi, 3 sconfitte, 11 gol fatti, 14 gol subiti

Totale playoff/playout

2 partite, 0 vittorie, 1 pareggio, 1 sconfitta, 2 gol fatti, 5 gol subiti

Totale generale

117 partite, 46 vittorie, 32 pareggi, 39 sconfitte, 181 gol fatti, 169 gol subiti