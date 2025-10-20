Il Bocale orna alla vittoria dopo quattro turni di astinenza, ovvero da quella inaugurale in casa del Trebisacce, e stavolta si pende il bottino pieno in casa dello Stilomonasterace. Una squadra indomita ed eroica, in inferiorità numerica per tre quarti di gara ma poi sorride grazie all'acuto decisivo di Lotitto.

Parla Lo Gatto

Nel post gara si è espresso il tecnico Piero Lo Gatto: «Premetto col dire che si può sempre migliorare, ma il Bocale è venuto qui a Stilo per giocarsi la partita e per vincere. Abbiamo approcciato bene, creando diverse occasioni, poi non so cosa ha fatto l'arbitro dal momento che dopo pochi minuti ha espulso Parra per un fallo a metà se vogliamo, ma il giallo era sufficiente. Fatto sta che quell'episodio ci ha cambiato la partita tatticamente e mi sono entrati tanti pensieri in testa per difendermi, ma voi mi conoscete e sapete che non mi piace difendermi, dunque ho optato per rimanere con le due punte, lasciando D'Orta come fluidificante. Loro più che fraseggiare non hanno creato pericoli, poi nella ripresa si è visto un Bocale straordinario e volenteroso che ha saputo aspettare il momento per pungere. I ragazzi non hanno mai mollato, ma adesso dobbiamo dare continuità». per i biancorossi, adesso, la sfida interna contro il Cittanova.