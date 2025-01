Quarto clean sheet consecutivo per i rossoblù. L’allenatore: «Non meritiamo la classifica che abbiamo, e avremmo dovuto avere anche qualche punto in più»

Arrivano tre punti pesantissimi per il Brancaleone nel diciottesimo turno del campionato di Eccellenza. I Leoni rossoblù, infatti, riescono a piegare la resistenza dell'Isola Capo Rizzuto e a bucare una difesa che, nelle ultime nove uscite, aveva incassato solamente un gol.

Una gara ben impostata da parte dei ragazzi di mister Marcianò che nel primo tempo prendono le misure agli isolani. I locali colpiscono una traversa con D'Agostino prima del meritato gol del vantaggio a firma di Carvalho che, sugli sviluppi di un corner e con il pallone che rimane lì, è il più lesto a ribadire in rete. Nella ripresa i padroni di casa reggono e alla fine portano a casa tre punti preziosi dal momento che si portano a cinque lunghezze dalla zona rossa e consolidano la propria stabilità difensiva.

Marcianò in conferenza stampa

Nel post gara si è espresso il tecnico Giovanni Marcianò, in occasione della consueta conferenza stampa: «Sapevamo che era difficilissima poiché affrontavamo una delle difese più solide della categoria insieme alla Vigor Lamezia. Noi però avevamo necessità di fare punti e, nonostante l'emergenza in attacco, ho cambiato qualcosina poiché sapevo della loro consistente fisicità. nel primo tempo siamo stati bravi e siamo stati padroni del campo mentre, nella ripresa, abbiamo retto bene».

E ancora: «I ragazzi sono stati encomiabili e giocando con questo spirito i risultati arriveranno. Noi non perdiamo di vista l'obiettivo che è quello di toglierci al più presto dalle zone rosse della classifica, anche perché la classifica che abbiamo non ci rispecchia come non ci rispecchiano gli attuali punti». Ora il recupero di mercoledì contro la Rossanese.