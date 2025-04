Il tecnico dei rossoneri commenta il ko per 1-0 e pensa alla prossima sfida interna contro il Brancaleone: «Dobbiamo vincerla per giocarci le chance salvezza in casa»

Il Castrovillari cade sul campo del Bocale nella ventinovesima (e penultima) giornata del campionato di Eccellenza e dovrà combattere fino all'ultimo minuto dell'ultima partita con lo spettro del play out esterno. I Lupi del Pollino, infatti, sulla carta sono ancora davanti all'Ardore nel giocare lo spareggio in casa (e con due risultati su tre) ma ancora nulla è detto. Come accennato, dunque, ad avere la meglio sono i padroni di casa ai quali basta un gol del capocannoniere del torneo, Vincenzo Romano.

Parla mister Micieli

Nel post partita si è espresso il tecnico del Castrovillari, Micieli: «Abbiamo fatto una gran bella partita, rischiando anche qualcosina ma quando sei sotto nel punteggio non ne puoi fare a meno e per forza di cose devi concedere all'avversario. Ringrazio i miei ragazzi perché si stanno impegnando ogni giorno e non era facile venire qui in casa del Bocale e metterlo in difficoltà, soprattutto per una squadra giovane come la nostra. Sono contento per la prestazione, meno per il risultato».

Adesso l'ultima uscita stagionale che potrebbe decidere l'inerzia della stagione, sentenziando di che genere sarà il play out: «Se domenica vinciamo contro il Brancaleone faremo il play out davanti ai nostri tifosi, dunque vogliamo giocarci questa chance. I ragazzi mi seguono in ogni cosa e la squadra gioca bene a calcio, a tal proposito da quando sono qui non mi posso lamentare. L'unica partita che abbiamo sbagliato è stata quella contro il Rende, ma sono fiducioso e cercherò di portare questa salvezza al Castrovillari».