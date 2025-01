Il dirigente dei reggini dopo la sconfitta per 1-0 contro i tirrenici: «Pensavamo di tornare a casa almeno con un punto in tasca. Ora bisogna archiviare e guardare alla prossima»

Il Cittanova cade dopo la vittoria nel derby contro la Gioiese di una settimana fa. Il club giallorosso, nel diciottesimo turno del campionato di Eccellenza, cade all'ombra dello stadio Mario Tedesco casa del Praia Tortora. Una gara preparata bene e impostata nel reggere l'urto dei locali e poi cercare di fare male.

Dopo la prima frazione chiusa a reti inviolate, nella ripresa arriva il gol che decide la partita e che porta la firma di Rivadero. La squadra di mister Crucitti torna a casa con un nulla di fatto e rimane appena sopra la soglia dei play out, in una situazione ancora non proprio tranquilla di classifica.

Albarella nel post gara

Nel post gara, ai microfoni ufficiali del club locale, si è espresso il dirigente cittanovese Andrea Albarella che ha analizzato così la gara: «Innanzitutto penso che siamo venuti qui a fare la nostra partita, consapevoli di affrontare una squadra favorita per i vertici e che gioca forse il miglior calcio del torneo. Dal canto nostro, invece, è da due partite che abbiamo la rosa al completo, con il tecnico che può gestire anche le varie fasi della partita».

E ancora: «Pensavamo di tornare a casa almeno con un punto, anche perché abbiamo fatto una buona prestazione. Ci manca un po' di fortuna, ora però bisogna ritornare a fare punti».