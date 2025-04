Termina a reti bianche il match tra il Cittanova e il Brancaleone, valido per la ventottesima giornata del campionato di Promozione B, tra due squadre già salve e dunque in una partita che valeva solo per le statistiche. Alla fine nessuna delle due si è fatta male, nonostante la squadra giallorossa giocasse per conquistare i tre punti casalinghi e onorare le ultime gare di campionato.

Le parole di Crucitti

Ecco le parole del tecnico giallorosso, Giuseppe Crucitti: «Nonostante il risultato già acquisito di entrambe le squadre per quel che riguarda la salvezza, si è vista una buona partita soprattutto dal punto di vista dell'intensità. Noi abbiamo faticato sotto porta e preso due legni, ma oltre a questo ci abbiamo messo poco per cercare di vincerla. Questo è un problema che ci portiamo dietro da inizio stagione, e non possiamo contare sempre sui numeri di Khoris. Fin dalla prima giornata, però, i ragazzi hanno sempre giocato a calcio ma sotto porta non hanno mai avuto quella cattiveria giusta e quel tipo di atteggiamento».



Diversi sono stati i giocatori che hanno trovato spazio: «Carnà e Napolitano sono due ottimi giocatori ma, a causa di infortuni, sono stati fuori per molto tempo e dunque non possono dare quell'intensità e quello spunto che magari possono dare altri. Non siamo stati bravi per poter dare minutaggio a qualche altro ragazzo. Ora ci sono due settimane di pausa e poi le ultime due giornate per chiudere al meglio il campionato».